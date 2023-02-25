Лютийдонат от свирепых украинцев: НБУ запустил проект к годовщине противостояния полномасштабному вторжению

Украинцам предлагают задонатить 300 гривен на дроны-разведчики "ЧАКЛУН". Среди всех, кто пожертвует деньги, разыграют памятные монеты и коллекционные банкноты с подписями Владимира Зеленского, Валерия Залужного, Александра Сырского, Николая Олещука, Дениса Шмыгаля, Руслана Стефанчука и Андрея Пышного.

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Собранные средства будут перечислены через платформу UNITED24 на покупку для ВСУ 10 беспилотных комплексов "ЧАКЛУН" стоимостью 1 032 000 грн каждый. "ЧАКЛУН" – это дрон-разведчик украинского производства. Он легок в использовании, пригоден к ручному запуску и ремонту в полевых условиях. В каждый комплекс входят 5 дронов, которые способны находиться в воздухе 60 минут и летать на расстояние до 100 километров.

Среди участников сбора разыграют четыре набора монет "Государственные символы Украины": "Наш герб", "Наш стяг" и "Наш гимн" с подписями Президента Владимира Зеленского, Премьер-министра Дениса Шмыгаля и Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука; 13 серебряных монет "Архистратиг Михаил" с подписями одного из командующих Вооруженными силами Украины: Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, Командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. А также 7 банкнот номиналом 100 грн. с уникальными серийными номерами и подписью Главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

"Прошел год с начала полномасштабной войны, цель которой — уничтожить Украину. Но Вооруженные Силы на фронте дают достойный отпор этим низменным планам врага, а все украинское общество — совместно помогает нашей армии. Каждый день мы мысленно с украинскими защитниками и защитницами, рассуждаем, как еще можем помочь нашим героям? И сегодня я рад объявить об инициативе, организованной Национальным банком. Мы приглашаем каждого присоединиться к благотворительному сбору средств и сделать #лютийдонат. Все средства будут направлены на покупку "Чаклунів" - дронов-разведчиков, которые станут глазами нашим ВСУ. Чтобы поддержать нашу благотворительную акцию, мы подготовили действительно интересные, ценные и неординарные подарки", – сказал Глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Чтобы принять участие в розыгрыше, перескажите сумму кратную 300. Количество взносов от одного участника неограничено, а каждый взнос в сумме 300 грн увеличивает шансы на выигрыш.

Все пожертвования сразу попадают на специальный счет НБУ для нужд ВСУ.

Сбор продлится с 24 февраля по 5 марта 2023 года. НБУ и партнер проекта ПриватБанк выберут победителей до 15 марта 2023 с помощью сервиса RANDOM.ORG и объявят их в прямом эфире на YouTube-канале НБУ.