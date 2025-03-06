'Люди у нас очень сильные': в прифронтовом Доброполье семьи с детьми получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Линия огня приближается к Доброполью, однако здесь находится немало людей, как местных жителей, так и выехавших из других населенных пунктов. Фонд Рината Ахметова передал семьям с детьми 2 тысячи продуктовых наборов. Сейчас выдачи продолжаются.

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"Люди у нас очень сильные. Они с улыбкой воспринимают некоторые вещи, и мы, глядя на них, тоже набираемся сил и терпения", – говорит волонтер Елена.

"Дома у меня остался только сарай с тремя комнатками. Но это уже нечто! Надо же как-то сохранять позитив", – делится Ольга, которая сейчас ждет третьего ребенка. Женщина уже дважды была вынуждена убегать от войны.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины более 13 млн. продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.