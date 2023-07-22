Выступаю на бизнес-форуме KA Group, рассказываю – в очередной раз – о национальной культуре как факторе безопасности, о том, как мы сейчас платим кровью за 30-летний постколониальный игнор собственной культурной политики, и о том, как позорно, за полтора года полномасштабного вторжения, провалил наш Минкульт свою прямую, во время войны, миссию – беречь от врага культурное наследие, плюс (информационная составляющая) свидетельствовать о геноцидном характере этой войны на материале культурной загибели: даже полный реестр "нового Расстрелянного Возрождения" не составлен – список, из которого сразу было бы видно, скольких литераторов, актеров, музыкантов и т.п. создателей современной культуры Украина из-за российской агрессии потеряла ФИЗИЧЕСКИ (Execute Culture, как это сформулировала Виктория Амелина, список, которым Президент должен трясти в глаза мировому сообществу на всех саммитах!)); ба – даже нормального, не "на отцепного", представительного сайта поврежденных достопримечательностей (с надлежащим тех памятников описанием, фотографиями нанесенных разрушений и т.д.) не смог Минкульт сделать (а какая это упущенная возможность для "мягкой силы", аж думать болит!); да что там – даже раскопками "обнаженного" после наводнения Великого Луга занимаются, о стыд и позор, "черные археологи" – тогда как это прямая функция государства, которая должна была сразу бить тревогу и ринуться спасать так неожиданно "возвращенную" нам тем самым врагом, который 70 лет назад его отнял, культурное наследие...

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Далее текст на языке оригинала.

Словом, улюблена тема – скільки стає часу, стільки й говорю. А тоді сходжу з подіуму, відкриваю новини, і – овва, очам не вірю! – міністр культури подав у відставку!

І, зараз під цією новиною, – купа коментарів у дусі "та це Міністерство взагалі треба закрити", "яка на фіґ культура, дрони фінансувати треба", "це Міністерство совковий рудимент!", "а навіщо воно потрібне?" і т.д. і т.п....

І сиджу я, голову схопивши в руки, і навіть не тішусь уже довгожданій відставці Олександра Ткаченка. Тому що катастрофа насправді не в ньому – а в усіх тих людях, які досі – досі!! – так і не побачили, чому їх прийшли вбивати.

Або, як казав герой Кобилянської, "не смерть страшна, а наша темнота" (с).

(Це був пост тимчасового розпачу Сізіфа, який вкотре проводжає поглядом свій камінь - як той котиться вниз по схилу. Воно минеться, я обіцяю. Просто дуже вже "в лоб" збіглося сьогодні).

#за_що_ми_воюєм