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Оксана Забужко
Оксана Забужко
Украинская писательница и поэтесса

Блог | Люди до сих пор не увидели, почему их пришли убивать, или Почему нужна культура

Люди до сих пор не увидели, почему их пришли убивать, или Почему нужна культура

Выступаю на бизнес-форуме KA Group, рассказываю – в очередной раз – о национальной культуре как факторе безопасности, о том, как мы сейчас платим кровью за 30-летний постколониальный игнор собственной культурной политики, и о том, как позорно, за полтора года полномасштабного вторжения, провалил наш Минкульт свою прямую, во время войны, миссию – беречь от врага культурное наследие, плюс (информационная составляющая) свидетельствовать о геноцидном характере этой войны на материале культурной загибели: даже полный реестр "нового Расстрелянного Возрождения" не составлен – список, из которого сразу было бы видно, скольких литераторов, актеров, музыкантов и т.п. создателей современной культуры Украина из-за российской агрессии потеряла ФИЗИЧЕСКИ (Execute Culture, как это сформулировала Виктория Амелина, список, которым Президент должен трясти в глаза мировому сообществу на всех саммитах!)); ба – даже нормального, не "на отцепного", представительного сайта поврежденных достопримечательностей (с надлежащим тех памятников описанием, фотографиями нанесенных разрушений и т.д.) не смог Минкульт сделать (а какая это упущенная возможность для "мягкой силы", аж думать болит!); да что там – даже раскопками "обнаженного" после наводнения Великого Луга занимаются, о стыд и позор, "черные археологи" – тогда как это прямая функция государства, которая должна была сразу бить тревогу и ринуться спасать так неожиданно "возвращенную" нам тем самым врагом, который 70 лет назад его отнял, культурное наследие...

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Далее текст на языке оригинала.

Словом, улюблена тема – скільки стає часу, стільки й говорю. А тоді сходжу з подіуму, відкриваю новини, і – овва, очам не вірю! – міністр культури подав у відставку!

І, зараз під цією новиною, – купа коментарів у дусі "та це Міністерство взагалі треба закрити", "яка на фіґ культура, дрони фінансувати треба", "це Міністерство совковий рудимент!", "а навіщо воно потрібне?" і т.д. і т.п....

І сиджу я, голову схопивши в руки, і навіть не тішусь уже довгожданій відставці Олександра Ткаченка. Тому що катастрофа насправді не в ньому – а в усіх тих людях, які досі – досі!! – так і не побачили, чому їх прийшли вбивати.

Або, як казав герой Кобилянської, "не смерть страшна, а наша темнота" (с).

(Це був пост тимчасового розпачу Сізіфа, який вкотре проводжає поглядом свій камінь - як той котиться вниз по схилу. Воно минеться, я обіцяю. Просто дуже вже "в лоб" збіглося сьогодні).

#за_що_ми_воюєм

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