Мене дивує, як багато не дурних людей не розуміє, про що ця війна.

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Це не просто війна за Донбас, за Крим, за контроль Чорного моря. Це війна на знищення.

І коли ви говорите про права людини, про якісь європейські норми співіснування культур і народів, ви дупля не ріжете, що відбувається. Більше того, ви відкриваєте свій рот, щоб ним говорила росія. Через ваш рот московити розказують, що не можна чіпати велику руску культуру, бо це ж варварство. Що не можна дискримінувати за національною та мовною ознакою. Що ми не можемо так робити, бо ми ж не такі, як вони!

А в той час, коли високочолі українські інтелектуали в білих польтах захищають свою зросійщену ідентичність, орки просто ху@рять все, що хоч віддалено нагадує українське. Ув'язнюють за українські книжки, за коменти в підтримку України, пишуть доноси на маленьку дівчинку, яка прийшла в школу в жовтій юбці та синій блузі.

І коли ви розказуєте, що в паспорті ви Кірілл з двома л, то спробуйте записатися на росії Дариною чи Миколою. В кращому випадку скажуть не вимахуватися і записатися "чєловєчєскім" іменем Дарья, в гіршому - здадуть в ФСБ і ви сядете. Тобто, в них такої проблеми немає взагалі, бо все українське під повною забороною.

Як би це не було спокусливо, війни на виживання не виграють у білих рукавичках. Якщо ми будемо думати, що московське толерувати, а що ні, поки вони тотально нищать все українське, ми приречені. Наші ж внуки, вирощені на російських ютубах, підпишуть чергову Переяславську раду і всі, хто вже лягли і хто ще ляже, ляжуть марно.

Тому як би вам не хотілося надіти біле пальто гуманіста, як би не тиснула власна ідентичність, думайте. Війни на знищення виграються не так.