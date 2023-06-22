'Людей совсем мало': в оккупированном Крыму удивляются пустым пляжам. Фото и видео

В оккупированном Крыму удивляются пустым пляжам. В сеть попали кадры из Феодосии и Коктебеля, где, несмотря на солнечную летнюю погоду и теплое море, отдыхающих не наблюдается.

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Соответствующие фото и видео, сделанные 22 июня, опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер". "Курортный Коктебель практически пустой. Погода замечательная, море теплое, но отдыхающих нет", – говорится в публикации (чтобы посмотреть все кадры, доскролльте новость до конца).

При этом пользователи обратили внимание, что навесы на пляже в Коктебеле – сине-желтые, а полотенце на лежаке – в цветах американского флага.

На кадры из Феодосии также попал пустой пляж. Автор видео жалуется, что "людей совсем мало", а прибрежные развлекательные заведения до сих пор не открылись:

"Пляж, клуб "117" называется, в Феодосии. Народу совсем никого практически. Предприниматели пока, я так понимаю, не открываются и не готовятся пока к открытию. Видимо к началу июля будут все готовить. Людей совсем мало. Вода замечательная, 22-23 градуса, солнечно, легкий ветерок, бриз, в общем супер, Крым вас ждет".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 22 июня на мосту в селе Чонгар вблизи временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Выезд с полуострова на данном участке был закрыт. Первые минуты после взрыва попали на камеру.

– Коллаборант Владимир Сальдо угрожает, что РФ якобы может ударить по мостам на Одесщине и в селе Джурджулешты Молдовы на границе с Румынией и Украиной. Он утверждает, что ответ России якобы будет "очень серьезным".

– Премьер-министр Румынии отреагировал на угрозы Сальдо, заявив, что такие заявления в адрес члена НАТО являются неприемлемыми.