Любовь в деталях: создаем романтическую сказку ко Дню святого Валентина

Романтическую сказку на День святого Валентина делаем мы сами, а романтический ужин, нежные слова в открытке, тщательно избранные подарки придают этому празднику еще большее очарование.

Тем более OBOZ.ua уже сделал все для вас и нашел интересные предложения от украинских магазинов и ресторанов. Скидки для молодоженов, меню для романтического ужина, влюбляющая с первого взгляда техника, праздничные цены – все это поможет превратить 14 февраля в настоящую сказку.

Техника, в которую влюбляешься с первого взгляда, – со скидками до 60% в "Фокстрот"

Всеукраинская сеть "Фокстрот" до 14 февраля предлагает дарить любимым технику и гаджеты со скидками до 60%. Также покупателей ждет бесплатная доставка на выбранные товары, удобный кредит до 10 платежей и сервис "Фокси обмен" с возможностью сэкономить несколько тысяч, сдав старую технику.

Кроме того, "Фокстрот" поделился с нами подборкой идей для подарков, влюбляемых с первого взгляда.

Действительно полезный и желаемый подарок – это новый смартфон, выбор которых сейчас огромный. Например, смартфон APPLE iPhone 15 с Dynamic Island, основной камерой 48 Мп, мощным чипом A16 BIONIC, прочным корпусом из процветанного стекла и алюминия. И самое важное – скидка* 3000 грн специально на love season.

А для любителей ОС Android "Фокстрот" приготовил скидку в 2900 грн на SAMSUNG Galaxy S21 FE с изысканным дизайном, фантастическим 6,4-дюймовым экраном и профессиональной системой камер.

С выгодой до 2500 грн можно приобрести смарт-часы SAMSUNG Galaxy Watch 6 Classic 47mm eSIM Black. Уникальный дизайн, мощный интеллект мониторинга тела, персонализированный фитнес-интерфейс, оптимально адаптирующийся ко всем нагрузкам. Еще и сохраняет до 40 часов автономности.

Кроме того, можно подарить любимым широкоформатный телевизор, электрогриль, робот-пылесос, мультипечь, воздухоочиститель, кофемашину – и это далеко не полный список. Тем более что на покупку кофемашины TM Delonghi в Фокстрот действует уникальное предложение: покупатели имеют возможность сдать старый смартфон по программе "Фокси обмен" и получить скидку до 6000 гривен. Подробности узнайте на Foxtrot.ua.

Ну а для тех, кто до сих пор сомневается, практическим решением будет подарочная карта с планировавшим потратить номиналом суммы. Любимый человек сможет использовать ее именно на тот гаджет, который сейчас наиболее актуален.

*цены актуальны на момент публикации материала

Классические и авторские роли от "Евразии" для романтического ужина

Сеть ресторанов азиатской и европейской кухни "Евразия" приглашает всех влюбленных на романтический ужин. Уютная атмосфера заведения, вкусные блюда и коктейли создадут неповторимые воспоминания о Дне влюбленных.

Специально к празднику "Евразия" собрала рекомендации по роллам – от знакомой классики до оригинальных рецептов – которые станут отличным выбором для романтического ужина.

Тигровый дракон – ролл, неповторимо сочетающий простые и понятные вкусы. Насыщенный морской вкус креветки и снежного краба в сочетании с нежным сыром и авокадо. Иногда не нужно усложнять для того, чтобы насладиться вкусом. Такой ролл будет прекрасно подходить к белому вину и романтической атмосфере.

Ролл Евразия – особый авторский ролл, максимально раскрывающий вкусы каждого ингредиента. Сначала насыщенный копченый вкус угря, сладость соуса Унаги и пикантность от чили. После этого рецепторы почувствуют нежный вкус сливочного сыра и авокадо, а на послевкусии останется тропическая нотка от манго. Если хотите сделать свой ужин гастрономически незабываемым – выбирайте ролл "Евразия".

Ролл Кайсо в красном кранче станет вегетарианской достопримечательностью вашего романтического ужина. Сладость груши в сочетании с хрустящим салатом и морским привкусом водоросли Чука. Акцентной нотой выступает ореховый соус, прекрасно сочетающийся со всеми ингредиентами этого блюда. А красный кранч придает роллу яркий и необычный вид. Кайсо – отличный выбор, если вы хотите удивить вашего партнера цветами и новыми вкусами.

Филадельфия маки – классическое сочетание свежего лосося, нежного сливочного сыра, авокадо и хрустящего огурца. Этот ролл всегда уместен и однозначно понравится вашей второй половинке. Ибо не бывает ничего лучше, чем хорошо исполненная классика. Филадельфия – всегда стопроцентный вкусный выбор.

Ролл Авокадо с лососем и снежным крабом – новинка меню, которая не оставит вас равнодушными. Понятны всем лосось, снежный краб и авокадо, отлично гармонирующие в начинке блюда. Сверху ролл также покрывается авокадо, ярко выделяющее его на тарелке. А соус Айоли придаст нотку пикантности и подчеркнет послевкусие. Это блюдо будет отлично смаковать и освежит ваши рецепторы.

"Венето": скидки для молодоженов, подарки к покупкам и акционные цены ко Дню влюбленных

В феврале в фирменных магазинах и на сайте veneto.ua покупателей ждут праздничные скидки и подарки. А специально для молодоженов будут действовать дополнительные акции.

"Мы хотим, чтобы украинцы влюблялись, были счастливы и не забывали о здоровом сне", – отмечают в компании.

14% скидку получат все клиенты "Венето", которые посетят магазин с 14 по 18 февраля. По акционным ценам можно приобрести всю продукцию бренда – от ортопедических матрасов до мебели для дома.

Кроме того, "Венето" предлагает специальные скидки для молодоженов, поженившихся в феврале, – 20% на любую продукцию. Для того чтобы воспользоваться акцией, нужно показать продавцу свидетельство о браке.

А все покупатели матрасов, независимо от того, женаты они или нет, гарантированно получат в подарок кухонную дощечку в виде сердца.

NOVUS

Сеть супермаркетов NOVUS – посол праздничной атмосферы. К каждому важному событию компания выбирает тематический ассортимент и предлагает на него выгодные скидки. День святого Валентина не стал исключением. Одним из романтических подарков может быть вкусный ужин для любимого человека, а готовые блюда собственного производства прекрасно дополнят вечер.

В сети рекомендуют обратить внимание на суши, ведь в канун праздника NOVUS предлагает акционную цену на любимые роллы. Мастера вкуса NOVUS заботятся не только о доступности, но и о свежести и качестве каждого набора. Однако на суши оригинальные блюда для любителей рыбы не заканчиваются. Компания позаботилась о разнообразии ассортимента: от филе лосося и до мидий в сливочном соусе – каждый найдет то, что сможет поразить вторую половинку. Отдельного внимания заслуживают мясные изделия, внешний вид которых напоминает подлинные ресторанные блюда. Чего только стоят запеченные ребрышки, котлета Граница блю, утка-гриль в горчично-медовом маринаде или митболы с соусом терияки.

Альтернативой пышному столу может стать мясная и творожная нарезка. Чтобы создать ее, достаточно пройтись по нескольким отделам NOVUS, где удастся найти изысканные сырокопченые колбасы, мясные деликатесы и благородные сыры. А до 21 февраля в сети действует акция "1+1", в пределах которой при покупке двух одинаковых продуктов из акционного перечня оплатить нужно только за один, второй будет стоить 10 символических копеек.

"Поскольку предложение приходится на самый романтичный период в году, один товар можно приобрести себе, а другой для того, кого любите", – отмечают в сети.

В NOVUS ждет большой выбор пирожных, в частности празднично декорированных, и небольших бенто-тортов, которые также очень уместны для романтического ужина. А дополнить вечер можно бутылкой вина собственного импорта, сейчас ассортимент насчитывает около 1600 позиций из разных стран.

Еще одна составляющая праздника – милые подарки любимым. Открытки с особыми словами и мягкие игрушки давно ассоциируются именно с этим днем. Поэтому накануне 14 февраля у NOVUS появляется все больше плюшевых медвежат и подушек-сердечек, а также практичных подарков, например наборов бокалов.

Также в NOVUS можно приобрести разнообразные свечи: от красных, которые станут отличным декором на стол, до аромасвечей на стойке, которые внесут теплые и ароматные нотки в приятный вечер. Тем более что все эти товары можно приобрести не выходя из дома с доставкой от NOVUS Online.