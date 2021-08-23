Зачем в СССР вешали ковры на стены: объяснение традиции

Любовь к коврам в России времен СССР объясняется необходимостью тепло- и звукоизоляции, а также исторической традицией.

Так, в 60-х годах ковры были практически незаменимой составляющей квартир россиян. Их вешали на стены с помощью специальных петель, говорится в статье газеты Milliyet, Турция.

Как отмечает издание, во время урбанизации в СССР люди из сел и деревень стали переезжать в городские многоквартирные дома. Зимой в них было холодно, поэтому шерстяные ковры использовали для теплоизоляции всего жилища.

Еще одна причина – звукоизоляция. Стены были тонкими, из-за чего сложно было уснуть, слыша звуки работающего телевизора, криков детей, шумного выяснения отношений в квартирах соседей. Поэтому ковры стали вешать и на стены, чтобы хоть немного приглушить шум.

Видео дня

Кроме того, во времена СССР наличие ковров в квартире говорило о зажиточности и демонстрировало достаток семьи. Очевидно, эта традиция пришла из Европы XVI века, где купленный на Востоке ковер считался показателем статуса.

Так, в квартирах инженеров и чиновников красовались изготовленные на заказ дорогие ковры. Простые же люди, чтобы приобрести товар, записывались в очередь и могли прождать больше года.

Также в быту были популярны некоторые суеверия, связанные с коврами. Например, считалось, что прибить ковер к стене – к ссоре в семье. Поэтому ковры вешали на стены с помощью пришитых к ним петель, которые затем крепились на гвозди.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что означают узоры на коврах из СССР: раскрыт секрет.