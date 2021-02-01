В этой жизни все имеет свою цену. И мы или сами платим ее за свои мечты, выбор, решения и действия, или кто-то платит нами.

Когда вы слышите "любой ценой", знайте — те, кто произносят это, уже готовы платить. Правда, почти всегда готовы платить кем-то.

В 2014-м люди, которые хотели в СССР, в Россию, к Путину, па-багатому, перемен, подальше от Украины, они ведь тоже хотели этого любой ценой. Понимаете?

Они так и говорили, — нам нужно любой ценой добиться свободы. Нам нужно любой ценой присоединиться к РФ. Нам нужно любой ценой сбежать из Украины.

Они очень хотели. Их желаниями были пропитаны воздух, улицы, блокпосты. Для меня теперь любой лозунг "забрать и поделить" или словосочетание "любой ценой", это захват Луганского СБУ, запах мочи и рвотных масс на блокпостах с триколорадками, это автоматы и кровь, это "скажи спасибо, что не расстреляли" шипящее мне в ухо.

Они действительно хотели. Их желания перемен были искренними и имели ментальную силу. Просто они не знали, что все перемены, абсолютно все перемены, которых мы хотим, имеют свою цену.

Иногда нужно отказаться от чашки кофе, выйти из зоны комфорта, выйти из дома, заплатив за движение вперед или даже наполненный желудок потерей домашнего тепла. Иногда нужно отказаться от…

Пролистайте свою жизнь, спросите себя, отчего вы отказались сегодня, чтобы получить что-то завтра? Это и есть цена!

Вот мне, как тысячам беженцев, чтобы выжить, нужно было бросить свое имущество и уйти в никуда, сжимая в руках детские ладони, поводок пса и переноску с котами. Бросить свой уютный дом. Бизнес. И все потому, что люди хотели перемен. Их было больше. Их было много. Они были вооружены, они были готовы умирать за свою мечту и свое видение перемен. Они были готовы убивать за эти самые перемены. Они были готовы уничтожить любого, кто не разделял их мнение или мешал исполнению их желания.

То есть, они, внутри себя, готовы были платить за "Донбасс-это Россия", за "не будет кормить" за "говорить на русском", "большая пенсия", "как в СССР", "колбаса", "газ", "дадут-обязаны", "забрать и поделить", "всех расстрелять", за тысячи своих желаний, за алчность, за зависть, за телевизионные клише, помогающие им скрыть свои истинные намерения за политическими лозунгами, за тысячи внутренних страхов и тысячи своих мечтаний.

Они не осознавали этого, но были готовы заплатить. Чем? Этот ответ в их мечтах "забрать и поделить и всех расстрелять". Понимаете, вслушайтесь в "забрать", в "любой ценой" — вряд ли те, кто это произносит готов платить своей жизнь, свободой и зоной комфорта. Они готовы забирать чужие жизни для удовлетворения своих потребностей.

СССР закладывал в социум потребность в насилии. Жажду насилия. Зависимость от насилия.

Насилие в СССР было везде. В детсаду, в школе, в ПТУ, в ВУЗе, на работе, в семьях.

Захотел оформить развод — а получи-ка ты, Ваня, донос "враг народа" и разбор полетов на партсобрании.

СССР был построен на крови и смертях миллионов убитых им людей. Русских. Русскоговорящих. Украиномовных. Татар. Узбеков. Киргизов. Латышей. 15 "сестер" порабощенных и безвольных, отдавали миллионы своих сограждан на прокорм серпастому монстру, но и сами получали от монстра "еду", постепенно превращаясь в монстров.

70 лет СССР взращивал поколения рабов, агрессивных, зависимых от рабства и ненавидящих друг друга, алчных, жадных, бездушных, бескультурных, малограмотных, воспитанных на симулякрах и нарративах советского агтипрома.

Агитпром создавал нужные для советского человека образы для подражания и создания иллюзии велико духовности, а еще показывал советскому человеку советского человека: героя НКВД, пьяницу-простака, работягу, селянина, затурканную женщину. Ну, естественно, показывал "врагов народа" в образах украинцев, глупых селюков, бандеровцев, латышей, финнов. Чего стоят миролюбивые советские анекдоты про "братские народы".

Этот советский агитпром работал в Украине все годы нашей Независимости. А вот РФ, СССР, всегда показывали героем. Богатые российские олигархи женились на девушках-доярках из провинции. Честные российские полицейские не брали взяток и помогали простому народу. Честные российские судьи… Ну, и самый правильный "крепкий хозяйственник, отец народов" Путин.

За эту пропаганду Россия щедро платила. Писателям и поэтам. Журналистам и шоуменам. Клоунам и клоунессам. Покупала! Ведь все имеет свою цену.

В ОРДЛО люди тоже хотели пабагатому, парусски, пасавецки. И тоже любой ценой. Ценой убийства. Уничтожения Украины и украинцев. Да что там Украины, планы были загребущие "на Берлин".

Алчность и ненависть ненасытны. И проиграй Украина, не останови эти орчьи стаи, они пошли бы убивать дальше. Польшу. Беларусь. Литву. Латвию. Эстонию. Чехию, которую до сих пор вместе с Болгарией считают "советскими странами".

Все имеет свою цену. Сейчас жители Луганской и Донецкой областей частично платят за свои "хочу". Частично, так как еще не все почувствовали войну в полной мере.

Лояльность миролюбивой Украины, которая до сих пор содержит оккупированные территории, выплачивая липовым переселенцам пенсии и соцпомощь, детские, регрессы и другие выплаты, обеспечивает тем, кто ее предал весьма вольготную жизнь.

И вот этот фактор, получение 2-х выплат является основным в позиции "не хотим мира", "не хотим в Украину", "не хотим в Россию". Более 80% жителей ОРДЛО хотят, чтобы было, как сейчас, но больше удобностей в обеспечении со стороны мирных частей Украины: пенсии должны привозить в ОРДЛО без идентификации, льготы, выплаты за войну, компенсации пострадавшим "от укро-хунты", запретить украинскую мову, украинских героев-бандеровцев, ну, и всех, кто против "республик" и России — расстрелять.

Очень странно, но когда в ОРДЛО читают "все цивилизованные страны", они тут же делают агрессивный выпад – "а, это гей-Европа".

Да, вот такой эксперимент. Скажите в ОРДЛО "цивилизованные страны" и тут же услышите "гей-Европа, Америка, Украина". Они категорично, нагло и давно выставили свою "линию Маннергейма" — все, что выходит за пределы русского мира, России и ОРДЛО — это враг.

Цивилизованные страны для ОРДЛО — враг. Они себя к ним не причисляют. Более того, это даже оскорбление "не фиг нам среди них делать, наше-это Россия".

Цивилизация для критического большинства жителей ОРДЛО — это нечто чуждое, страшное. Как, например, электричество для жителей средневековья.

"Давайте решать цивилизованно" — для жителей ОРДЛО слова "красные тряпки". Могут на такое ответить "ты кого щаз геем (пπд@р@м) обозвал", ударить, и даже сдать в комендатуру, как классового врага.

Такая же дикая реакция на "общепринятые человеческие и моральные ценности". Это уже для жителей ОРДЛО, как проклятье и оскорбление. Почему-то их воображение выдает им странную картинку на эту фразу, которую они, дыша перегаром и слюной тут же выплевывают в лицо собеседника – "ты шо мне про пπд@р@в чешешь"…

Для критического большинства жителей ОРДЛО "общепринятые человеческие и моральные ценности" — это православие, скрепы, классовая борьба, расстрелы, доносы, лагеря, враги народа. То есть все ценности русского мира и советского человека.

Мы много уделяем внимание войне, как вооруженному конфликту и мало (и даже ничего) не говорим о конфликте ценностей, конфликте культур, конфликте социума.

А ведь это есть. Это существует.

Идет не только российско-украинская война, идет война СССР и Независимой Украины, прошлого и будущего, деградации и цивилизации, аморальности и морали.

РФ нашла на Донбассе удачную точку входа и людей, которые из-за своей алчности добровольно стали солдатами войны и дали РФ нужную картинку "на Донбассе все за Россию". Но, самое страшное в том, что случись это в любой другой области Украины, и мы увидим тот же Донбасс в худшем его проявлении — ОРДЛынию, совдепию, маргинальность, совковость.

Чтобы это удержать с развала СССР, нужны были колоссальные ресурсы, но у РФ получилось. Ее "агенты влияния" в каждой школе, детсаде, ВУЗе и СМИ. Поэтому на протяжении всей Независимости мы не рождали украинца, мы продолжали штамповать гомо-советикуса.

И все вот это гомо-советикусное в одном порыве шепчет "забрать и поделить". Именно поэтому я пишу на русском свои статьи. Ведь они именно для этой части населения. Все тексты на украинском они воспринимают, исключительно, как пропаганду. Пощечины на их родном языке бьют сильнее.

Именно поэтому я так тщательно описываю ОРДЛО. Чтобы люди поняли, за каждое их хочу, они будут платить. И колбаса по 2-20 заберет у них намного больше, чем даст.

ОРДЛынцы, вот, платят. Не все. Не массово (но это уже близко), но платят. Каждый свою цену. Например, детьми.

Оставаясь в ОРДЛО и воспитывая детей "новороссами", получая ОРДЛынские и российские паспорта в ОРДЛО никто не думал о том, какую цену они заплатят за свою "исключительность " и "русскость".

На неподконтрольной Украине части Луганщины с 10 по 15 февраля местные "власти" планируют провести проверку "призывников" и лиц, попадающих под "мобилизацию". СМИ пишут, что пока неизвестно в каком формате будет проходить проверка — будут ли это поквартирный обход или рассылка уведомлений. Отмечается, что 1 февраля в "штабе народной милиции ЛНР" пройдет совещание "на котором все решат".

Но уже КПП террористов получили приказы не выпускать из ОРДЛО лиц призывного возраста. Ни на Россию, ни в мирную часть Украины.

Призывники из ОРДЛО не только пополнять отряды бойцов-террористов "народной милиции республик", но и поедут служить в российские гарнизоны, где "присесть на бутылочку" банальность и норма солдатской жизни. Тысячи российских призывников возвращаются со службы в цинковых гробах. Это и самострелы, и растерзанные похотью тела, и повешенные.

С детсада в ОРДЛО дети растут "наварасами, готовыми умереть за Россию". И их час приходит. Дети вырастают, идут в кадетские корпуса. Становятся казаками, кадетами, военными, снайперами, минерами, танкистами и идут на войну.

Люди, выбравшие "прочь от Украины", "назад в ССР", "Донбасс-Россия" напрочь забыли, что ответственность перед созданным ими монстром несут они-создатели. Потом эту ответственность понесут их дети. Ведь они вложили в детей все свои "хочу-обязан-враг".

Да, Россия оккупант, и это ее пропаганда создала тех, кто сейчас является фундаментом ОРДЛО: учителей, чиновников, журналистов, домохозяек, шахтеров.

Но, что послужило тому, что критическое большинство жителей Донбасса вкусили российскую пропаганду и подсели на нее, как на наркотик?

Ответ банален: все, что несет в себе российская пропаганда-насилие, алчность, зависть, ненависть, шовинизм, украинофобию, расизм — уже давно было в этих людях, в их генах и памяти, в их желаниях и их выборе, в их системе ценностей и морали.

Российская пропаганда просто включила их, как кукол.

За пожить по-русски критическое большинство жителей Донбасса могут получить полное гетто. Столетнюю войну до полного их уничтожения.

Мы в 2014-м предупреждали, что их "пожить по-русски" в реальности будет "абхазия-2", но нас не слышали. И цена этой "глухоте", вот, "русская доктрина Донбасса", столетняя война до последнего живого донбасянина, полное заселение ОРДЛО выходцами из российских федеральных округов, Дагестана, Осетии.

Следующая цена: безопасность. Вернее ее отсутствие. В ОРДЛО каждый день исчезают люди. Даже семьями. Сейчас охота идет за теми, кто получает пенсию в мирной Украине, и не плохую. Шахтеры сейчас получают пенсию до 18000 гривен. В Свердловске исчезли отец и сын. Причина? Они вернулись из Киева.

Обсуждение их пропажи и поиска родственниками в соцсетях идет спокойно и банально: "ой, они же в Украину ездили, то ли работали, то ли за пенсией, может и правильно их взяли, может они нацики, значит, было за что, в мгб разберутся".

Но, пропадают в ОРДЛО и дети. И подростки. И женщины и мужчины. Чаще всего их продают в РФ. Там с начала войны активно работают рабские рынки.

В Горловке за месяц пропало 3-е детей. Самая маленькая из похищенных 4 –летняя девочка. Ее нашли почти сразу. В городском парке без головы. Видимо девочка стала жертвой насильника и чтобы скрыть следы ДНК он отрубил ей голову. Люди сообщают, что видели ее в сопровождении мужчины в камуфляже опочленца местного горловского тербатальона.

Вторая девочка-подросток по официальной версии утонула. Гуляла с собакой и утонула, провалившись под лед. Собака маленькой породы, так что на лед утянуть девочку она не могла. А вот в соцсетях анонимно сообщают, что видели, как в районе "утопления" девочки резвилась пьяная компания подростков лет 15-18, часть из них была в военной форме. Возможно, ребенок, спасаясь от насилия, убежал на лед и провалился.

Третью жертву до сих пор разыскивают. Людей похищают из-за бизнеса, денег, из-за внешности, и даже из-за физических уродств. Инвалидов с видимыми признаками нетрудоспособности хорошо покупают для попрошайничества на России.

Следующая плата жителей Донбасса за их выбор в 2014-м (не всех, подчеркиваю, это был выбор критического большинства, но не всех)-здоровье.

Да и критическое большинство следует разделять на активных участников событий, и "переждем, хуже не будет, пусть начальство решает, лишь бы платили, какая разница рубли лили гривны).

Цитата из ОРДЛО-СМИ: "Первая пробная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" ожидается на территории "Луганской народной республики" в эти выходные.

"Как я и говорил раньше, в ближайшие сутки в "ЛНР" поступит первая пробная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", — написал представитель террористов Родион Мирошник".

Прививать "Спутником" обещают в "лнр" добровольно, но, вот люди, живущие там, не верят. В соцсетях обговаривают то, что профосмотр не будут подписывать без вакцинирования, как не будет допуска к работе. Шахтеров будут вакцинировать перед сменой на шахтах.

Цитата из ОРДЛО-СМИ: "Вакцинация от коронавируса для жителей ЛНР будет бесплатной и добровольной Двухкомпонентную векторную вакцину "Спутник V" против коронавируса российского производства должны доставить в ЛНР в ближайшее время. О готовности республики к вакцинации рассказали в эфире телеканала "Луганск 24". Самый действенный способ победить новый вирус – создать коллективный иммунитет. Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения ЛНР Яна Соцкая пояснила, что этот процесс уже начался, так как часть людей переболела короновирусом. Другая часть (60-70%) – должна привиться. Медики республики уже проходят практические занятия по отработке правил введения вакцины, а в Министерстве здравоохранения ЛНР создали дорожную карту. Так как "Спутник V" должен храниться при температуре минус 18 градусов по Цельсию и ниже, для всех лечебных учреждений, где будут проводить вакцинацию, подготовлено специальное оборудование. Прививочные комнаты в республиканских больницах соответствуют всем санитарным нормам. Единственное, что в них изменится в будущем – появятся холодильники, в которых и будет храниться вакцина. Вакцинация будет проходить в два этапа: сначала человек получает внутримышечно дозу одного вирусного вектора, через 21 день – другого. Детей вакцинировать не будут. – Вакцинации подлежат группы эпидемического риска, которые в силу своих профессиональных особенностей контактируют с большим количеством людей, а также группы клинического риска. Это лица, которые имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой и легочной систем, лица страдающие диабетом, лица старше 65 лет – пояснил исполняющий обязанности государственного санитарного врача Луганска Спартак Гаврик. Вакцина не привязана к сезону и совершенно бесплатна. Кроме того, вакцинирование носит добровольный характер.

Цитата из соцсетей ОРДЛО: "Общаясь с военнослужащими НМ ЛНР уловил тревожные настроения. Суть в том, что сейчас активно составляются списки для вакцинирования военных от COVID-19 препаратом, который завезут в Республику из России.

В 6 омсп на вакцинацию записывают принудительно, без согласия казачков, даже тех, кто уже переболел и имеет иммунитет. Ситуацию накаляет информация, что не вакцинироваться может только руководство. И качество этой вакцины очень сомнительное, так как она вообще не прошла нормальных испытаний. К сожалению, бойцам НМ ЛНР от вакцины отказаться невозможно. Возмущение бойцов очень сильное. И так защищать границу некому, а скоро и оставшихся добьют свои же.

Среди руководства НМ ЛНР гуляет фраза: "вакциной проверим кто здоров и с ними будем воевать, а слабаки, кто не сдох от наркоты и бухла, сдохнут сейчас"! Напрашивается вывод, что защитники Республики — это подопытные крысы для тестирования российской вакцины".

Российской вакцине в ОРДЛО не доверяет более 45% граждан по опросам, которые анонимно проводили в соцсетях. О, как?! Звали Россию, верили в светлое будущее Донбасс в составе России, воют за Россию и не доверяют России.

Но, нелогичность, это отличительная черта донбасян и гомо-советикусов.

О том, что российская вакцина, это "новичок", способный убить, в ОРДЛО знают.

Ну, и дальше примеры "оплаты" за свое "пажить парусски".

Цитата из соцсетей ОРДЛО: "Алчевские работяги вашему заводу хана! Русские его вероятно будут резать на металл и вывозить оборудование. У вас руки то есть? вы же донецкие.Спасайте завод и свои семьи! Оружие тоже по гаражам в схронах есть, ну мужики я же знаю… гранатки на всякий случай у каждого есть))

По понятиям не срослось. ИСД — банкрот! Россияне валят всю компанию. На кону 3 миллиарда "Внешэкономбанка"".

Цитата из соцсетей ОРДЛО: "Ребята, с апреля 2020 года не выплачена задолженность по зарплате шахтёрам, а также на шахтах заставляют подписывать документы о якобы погашении задолженности за апрель. И шахтеры подписывают. Молча. Где же преславутый шахтерский дух или на Киев ходить безопасней, чем на Луганск?".

В этой жизни все имеет свою цену. И мы или сами платим ее за свои мечты, выбор, решения и действия или кто-то платит нами.

Когда вы слышите "любой ценой", знайте, те, кто произносят это, уже готовы платить. Правда, почти всегда готовы, платить кем-то.

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