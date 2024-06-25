'Любимый, у нас будет девочка. Как ты и хотел'. Гендер-пати на могиле Героя Украины растрогала сеть

Девушка погибшего воина устроила гендер-пати на кладбище рядом с могилой любимого. Украинка по имени Марина, согласно ее странице в соцсети, почтила память Героя и поделилась с ним радостным известием о малыше.

Видео дня

На видео видно, как будущая мама поджигает специальную дымовую шашку, чтобы узнать пол ребенка. Впоследствии появляется дым розового цвета, что свидетельствует о девочке.

На фоне можно увидеть фотографию молодого погибшего воина. Возле нее – венки и цветы.

"Любимый, у нас будет девочка, как ты и хотел. Ты оставил со мной частичку себя", – говорится в сообщении. Пользователи сети не смогли пройти мимо:

"Болит... Как же болит.. Нет слов, ком в горле, слезы.. Боль.."

"Господи, храни эту молодую девушку и ее дочь!"

"Папа позаботится о своей дочери и ее маме".

"Девочки – это к миру, берегите себя и маленькое сердечко, силы вам".

"На это тяжело смотреть".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как супруга погибшего воина ВСУ устроила гендер-пати на кладбище: невозможно смотреть без слез.

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