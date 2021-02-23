"Кто, если не я?" Что известно о бойце ВСУ с литовскими корнями, погибшем под Авдеевкой

Марина Петик
Марина Петик
Общество
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На Донбассе погиб 43-летний Сергей Петраускас

На Донбассе в понедельник, 22 февраля, во время обстрела погиб военнослужащий ​​72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сергей Петраускас. Литовец по отцу и русский по маме, он был настоящим патриотом Украины. Сергей был на войне с марта 2014 года, а между ротациями 43-летний мужчина занимался волонтерством, возил грузы на фронт, работал в военкомате. У бойца остались жена и трое детей.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Патриот Украины с литовскими корнями

На похороны Петраускаса съедутся многие волонтеры Черниговщины. Они все знали веселого украинца с непривычной фамилией и его бус со множеством тризубов "на борту", который исколесил сотни тысяч километров по бездорожью в направлении фронта.

После каждого такого рейса на кузове автомобиля обязательно появлялся новый тризуб, который показывал, сколько раз Сергей побывал на передовой.

Сергей (крайний слева) на своем бусе исколесил тысячи километров на фронт

"Познакомились мы, когда в марте 2014 года забирали его на побывку домой из Дмитровки. Через считанные часы после нашего отъезда базовый лагерь его батальона накрыли российские "Смерчи". Потом пересекались на волонтерских мероприятиях, а потом стали одним экипажем ездить в АТО с волонтерским грузом. Сколько тысяч километров проехали вместе, в каких передрягах бывали. А Сергей всегда на позитиве, всегда с улыбкой", – вспоминает о нем волонтер Александр Зезюлькин.

Супруга Александра, Татьяна, тоже вспоминает, как они встретились впервые: "Мы забрали его с Дмитровки. И первое, что нас удивило, это его фамилия, непривычная для Украины. А окончания фамилии его супруги и дочки разные, как это принято в Литве. Оказалось, что он по папе литовец, а его мама – русская. А сам он был 100% гражданин Украины, патриот. Он хорошо знал украинский язык".

"Кто, если не я?"

До войны Сергей работал в Киеве на одном из заводов. Ездил туда с Черниговщины из села Бельмачовка вахтовым методом. А когда началась война, то он пошел в военкомат и сказал, чтобы его отправили на фронт.

В марте 2014 года отправился добровольцем на фронт

"У него тогда были трое несовершеннолетних еще детей, и он не подлежал призыву. Он пошел добровольцем. А его батальон в Дмитровке тогда действительно разбомбили, и возвращаться с побывки ему уже было некуда. Тогда он начал волонтерить", – говорит Татьяна.

Женщина вспоминает, что однажды они попали в страшное ДТП на территории Донбасса. "Позже поняли, что столкнулись с нами сепаратисты, хотя это была подконтрольная нам территория. Машина можно сказать там на месте и рассыпалась. Но у Сергея золотые руки, он ее привел в порядок, вместо стекла сбоку мы вставили фанеру, и так добрались домой", – рассказывает женщина.

Потом Сергей работал в местном военкомате. Но в 2017 году заключил контракт и снова отправился на фронт.

"Мой муж спрашивал у него, почему он решил снова идти на войну. Он тогда сказал: "А кто если не я? Или ждать, пока враг в мой двор придет?" Он всегда это искренне говорил. Последний раз мы виделись с ним в сентябре прошлого года. У него закончился контракт, он снова был в военкомате. Но в октябре вновь пошел воевать. Это оказалась его последняя ротация. Я, когда увидела сообщение, что погиб Петраускас, не поверила. Звоню знакомой, говорю, что Сергея больше нет с нами. Мы начали снова искать в интернете информацию, думали, что это ошибка. Оказалось, что нет", – говорит Татьяна.

Сергей (справа) с супругой (вторая справа)
Любил жену и очень гордился ею

Больше всего на свете Сергей любил жену и своих троих детей (две дочери и сын).

"Он не был романтиком, но всегда любил свою жену Галину. Видели бы вы его глаза, когда она выступала на концерте. Галя очень красиво поет и ни одно мероприятие в селе или районе не проходит без нее. В его глазах всегда читалось: "Это моя жена, моя Галочка". Столько гордости, столько светлой любви", – рассказывает его знакомая Наталья Фролович.

Сергей очень волновался за жену, когда отправлялся в рейс. У нее не очень здоровое сердце. По дороге они раз 15 могли созваниваться с Галей или с детьми. По словам знакомых, у них в семье были очень теплые отношения.

Сергей на одном из мероприятий

Семья живет в селе Бельмачовка Ичнянского района Черниговской области. Сергей всегда переживал из-за того, что молодежь покидает его село.

"Он хотел открыть какой-нибудь цех, чтобы дать работу молодым, чтобы они не уезжали. В селе есть клуб, школа, при ней детский сад, амбулатория и три магазина. Он всегда нас с мужем спрашивал, что бы такого придумать, чтобы завлечь молодежь. Он был очень небезразличным", – говорит Наталья.

  • Старший солдат Сергей Петраускас был убит под Авдеевкой в результате вражеского обстрела с ручного противотанкового гранатомета со стороны российско-оккупационных войск.

  • Он сперва проходил службу в военном комиссариате своего района. В июле 2017 года подписал контракт с 72-й ОМБр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

  • Защитник Украины родился 18 декабря 1977 в Ичне Прилуцкого района Черниговской области.

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