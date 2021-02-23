"Кто, если не я?" Что известно о бойце ВСУ с литовскими корнями, погибшем под Авдеевкой

На Донбассе в понедельник, 22 февраля, во время обстрела погиб военнослужащий ​​72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сергей Петраускас. Литовец по отцу и русский по маме, он был настоящим патриотом Украины. Сергей был на войне с марта 2014 года, а между ротациями 43-летний мужчина занимался волонтерством, возил грузы на фронт, работал в военкомате. У бойца остались жена и трое детей.

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На похороны Петраускаса съедутся многие волонтеры Черниговщины. Они все знали веселого украинца с непривычной фамилией и его бус со множеством тризубов "на борту", который исколесил сотни тысяч километров по бездорожью в направлении фронта.

После каждого такого рейса на кузове автомобиля обязательно появлялся новый тризуб, который показывал, сколько раз Сергей побывал на передовой.

"Познакомились мы, когда в марте 2014 года забирали его на побывку домой из Дмитровки. Через считанные часы после нашего отъезда базовый лагерь его батальона накрыли российские "Смерчи". Потом пересекались на волонтерских мероприятиях, а потом стали одним экипажем ездить в АТО с волонтерским грузом. Сколько тысяч километров проехали вместе, в каких передрягах бывали. А Сергей всегда на позитиве, всегда с улыбкой", – вспоминает о нем волонтер Александр Зезюлькин.

Супруга Александра, Татьяна, тоже вспоминает, как они встретились впервые: "Мы забрали его с Дмитровки. И первое, что нас удивило, это его фамилия, непривычная для Украины. А окончания фамилии его супруги и дочки разные, как это принято в Литве. Оказалось, что он по папе литовец, а его мама – русская. А сам он был 100% гражданин Украины, патриот. Он хорошо знал украинский язык".

До войны Сергей работал в Киеве на одном из заводов. Ездил туда с Черниговщины из села Бельмачовка вахтовым методом. А когда началась война, то он пошел в военкомат и сказал, чтобы его отправили на фронт.

"У него тогда были трое несовершеннолетних еще детей, и он не подлежал призыву. Он пошел добровольцем. А его батальон в Дмитровке тогда действительно разбомбили, и возвращаться с побывки ему уже было некуда. Тогда он начал волонтерить", – говорит Татьяна.

Женщина вспоминает, что однажды они попали в страшное ДТП на территории Донбасса. "Позже поняли, что столкнулись с нами сепаратисты, хотя это была подконтрольная нам территория. Машина можно сказать там на месте и рассыпалась. Но у Сергея золотые руки, он ее привел в порядок, вместо стекла сбоку мы вставили фанеру, и так добрались домой", – рассказывает женщина.

Потом Сергей работал в местном военкомате. Но в 2017 году заключил контракт и снова отправился на фронт.

"Мой муж спрашивал у него, почему он решил снова идти на войну. Он тогда сказал: "А кто если не я? Или ждать, пока враг в мой двор придет?" Он всегда это искренне говорил. Последний раз мы виделись с ним в сентябре прошлого года. У него закончился контракт, он снова был в военкомате. Но в октябре вновь пошел воевать. Это оказалась его последняя ротация. Я, когда увидела сообщение, что погиб Петраускас, не поверила. Звоню знакомой, говорю, что Сергея больше нет с нами. Мы начали снова искать в интернете информацию, думали, что это ошибка. Оказалось, что нет", – говорит Татьяна.

Больше всего на свете Сергей любил жену и своих троих детей (две дочери и сын).

"Он не был романтиком, но всегда любил свою жену Галину. Видели бы вы его глаза, когда она выступала на концерте. Галя очень красиво поет и ни одно мероприятие в селе или районе не проходит без нее. В его глазах всегда читалось: "Это моя жена, моя Галочка". Столько гордости, столько светлой любви", – рассказывает его знакомая Наталья Фролович.

Сергей очень волновался за жену, когда отправлялся в рейс. У нее не очень здоровое сердце. По дороге они раз 15 могли созваниваться с Галей или с детьми. По словам знакомых, у них в семье были очень теплые отношения.

Семья живет в селе Бельмачовка Ичнянского района Черниговской области. Сергей всегда переживал из-за того, что молодежь покидает его село.

"Он хотел открыть какой-нибудь цех, чтобы дать работу молодым, чтобы они не уезжали. В селе есть клуб, школа, при ней детский сад, амбулатория и три магазина. Он всегда нас с мужем спрашивал, что бы такого придумать, чтобы завлечь молодежь. Он был очень небезразличным", – говорит Наталья.

Старший солдат Сергей Петраускас был убит под Авдеевкой в результате вражеского обстрела с ручного противотанкового гранатомета со стороны российско-оккупационных войск.