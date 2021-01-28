Ляшко рассказал, будут ли вакцинировать переболевших коронавирусом

Украинцев, переболевших COVID-19 и, соответственно, с антителами к возбудителю инфекции, вакцинировать в первую волну прививочной кампании не будут.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет ТСН. Их вакцинация может быть отсрочена на 3–6 месяцев, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), уточнил он.

По словам специалиста, у перенесших коронавирус есть свой иммунитет примерно на этот период времени.

"Мы лучше защитим того, кто не переболел, а попадает в группу риска, что может привести к осложнениям, не совместимым с жизнью", – сказал он.

Ляшко также заявил, что в ближайшее время должно состояться заседание правления международной программы COVAX, на котором окончательно решится, когда Украина получит вакцину от коронавируса и в каком количестве.

По информации заместителя министра, есть предварительная договоренность о 16 млн доз препарата, из них окончательно подтверждено предоставление нашей стране 8 млн. Они должны поступить уже в феврале.

Ляшко уточнил, что иммунизацию украинцев будут проводить на базе четырех тысяч прививочных кабинетов для взрослых или в специально созданных пунктах вакцинации. При этом детские прививочные кабинеты в качестве базы для вакцинации от коронавируса Минздрав пообещал не привлекать.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам Ляшко, первый этап вакцинации против коронавируса в Украине начнется сразу после получения доз препаратов, доступ к которым будет у всех украинцев. После прививки они получат "ковидный" паспорт.