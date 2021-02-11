Ляшко прокомментировал частную продажу в Украине 'вакцины от COVID-19' за 3 тысячи гривен

В Украине на разных сайтах есть объявления о продаже якобы вакцины от коронавируса – каждая доза стоит примерно 3 000 гривен. Но занимаются такими "продажами" исключительно мошенники.

Об этом 11 февраля главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Никакой вакцины, которая официально попала на территорию Украины, сегодня нет", – сказал Ляшко.

В Украине будут завезены исключительно препараты для прививок, закупленные за государственные средства или в рамках механизма международной программы COVAX.

Таким образом, все объявления о продаже вакцины от COVID-19, которые можно найти в украинском интернет-пространстве, являются мошенническими.

Напомним, что первый укол вакцины от коронавируса получит медицинский работник, а первым препаратом, который скорее всего может появиться в Украине, вероятно, станет AstraZeneca.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5 тысячи евро.