Ляшко прокомментировал частную продажу в Украине "вакцины от COVID-19" за 3 тысячи гривен
В Украине на разных сайтах есть объявления о продаже якобы вакцины от коронавируса – каждая доза стоит примерно 3 000 гривен. Но занимаются такими "продажами" исключительно мошенники.
Об этом 11 февраля главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".
"Никакой вакцины, которая официально попала на территорию Украины, сегодня нет", – сказал Ляшко.
В Украине будут завезены исключительно препараты для прививок, закупленные за государственные средства или в рамках механизма международной программы COVAX.
Таким образом, все объявления о продаже вакцины от COVID-19, которые можно найти в украинском интернет-пространстве, являются мошенническими.
Напомним, что первый укол вакцины от коронавируса получит медицинский работник, а первым препаратом, который скорее всего может появиться в Украине, вероятно, станет AstraZeneca.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5 тысячи евро.
Перевозку контрабандного препарата компаний Pfizer и BioNTech могла организовать израильская фирма TLV. Она якобы занимается медицинским туризмом, отправляя пациентов из больниц Киева в клиники Тель-Авива.
Сотрудница этой компании подтвердила, что на базе учреждения подпольно делали прививки.
В Украину дозы вакцины против коронавируса от Pfizer, которой позже привились некоторые топ-чиновники и нардепы, поставлялись несколькими рейсами из Израиля и Турции.