Ляшко пояснил, кто из 'Дії' сможет получить на выходных вакцину

На предстоящих выходных, 15 и 16 мая, из очереди в приложении "Дія" вакцину получат люди, относящиеся к приоритетным группам населения. Речь идет о гражданах старше 65 лет.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он уточнил, что в приложении сейчас есть 23,9 тысячи человек из указанной категории.

"Сейчас приоритетом для нас являются люди, которые старше 65 лет. В списке ожидания в "Дії" у нас таких есть 23 900 человек, и мы попробуем провакцинировать их в эти выходные", – пояснил Ляшко.

Главный санврач добавил, что в Украине сейчас нет 500 тысяч доз, чтобы провакцинировать всех, кто записался на очередь в "Дії".

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что люди, ставшие в очередь в приложении, начнут получать прививки уже с 15 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 мая в Украине вакцинировали 18 264 человека. Больше всего людей во Львовской области – 1 881. Всего же с начала кампании прививки получили 882 621 украинца.

В то же время за минувшие сутки в стране было подтверждено 4 538 новых случаев заражения.