Ляшко объяснил, что может сдержать коронавирус в 2021 году

В Украине готова дорожная карта по иммунопрофилактике на 2021 год, которая поможет сдержать коронавирусную инфекцию.

Как заявил в эфире телеканала "Еспресо" главный санитарный врач Виктор Ляшко, Всемирная организация здравоохранения призвала все страны продолжать противоэпидемические мероприятия, касающиеся карантина, и внедрять иммунопрофилактику (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, в основе ограничений лежит соблюдение социальной дистанции, ношение масок и мытье рук.

"Именно этот комплекс мер позволит нам преодолеть или сдержать распространение коронавируса", – сказал Ляшко.

Он добавил, что сейчас стоит вопрос сознательной ответственности каждого украинца, ведь уже доказано, что если бы все мыли руки 5 раз в день, то произошло бы снижение заболеваемости на 35%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Виктор Ляшко рассказал, когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в Украине.

Также он объяснил, почему власть откладывала введение локдауна и грозит ли Украине его продолжение.