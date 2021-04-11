Ляшко: пандемия COVID-19 закончится, если все люди не будут снимать маски три недели

Если бы всё население мира три недели постоянно ходило в защитных масках, это бы позволило преодолеть эпидемию COVID-19.

Об этом со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболевания в США (CDC) заявил заместитель министра здравоохранения Украины и главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью для программы "Рандеву" журналистки Янины Соколовой. Он также в очередной раз напомнил о важности соблюдать противоэпидемические мероприятия (посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Есть исследования CDC. Они сказали, что если бы все люди на протяжении трех недель носили маски, не снимая, коронавирусная болезнь была бы преодолена. Не снимайте маски, носите, и мы пройдем эпидемию. Мойте руки, избегайте скопления людей, и, при случае, сделайте прививку, и не только против коронавирусной болезни", – сказал Ляшко.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине отказываются носить маски пассажиры поездов. В полиции говорят, что они опускают их на подбородок или вообще ходят без них. Кроме того, люди начинают ругаться и кричать по просьбе надеть маску.

Ученые определили, что респираторные маски N95 лучше защищают от коронавируса. Они проанализировали различные виды масок под микроскопом, чтобы определить, какие из них и из какого материала лучше всего защищают от болезни.