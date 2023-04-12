Львовская ОВА и ОО ''Мечта детей Украины'' договорились защищать детей украинских защитников

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и глава ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая подписали Меморандум о сотрудничестве по поддержке семей павших воинов.

Видео дня

"Максим Зиновьевич, как глава военной администрации, знает ситуацию, владеет информацией о погибших. И прекрасно понимает, что по сводам и статистике – человеческие судьбы", – говорит Дана Яровая.

По ее словам, объединив усилия, удастся эффективнее работать с громадой, с каждой семьей, помогать детям с психологической реабилитацией, обучением, отправлять на отдых в летние лагеря, организовывать мероприятия.

Глава Львовской ОВА подчеркнул, что совместные усилия, прежде всего, направят на программы реабилитации детей, пострадавших из-за войны, вопросы социальной и правовой защиты.

"Наши защитники встали в защиту Украины. Каждый житель Украины должен стать в защиту детей наших Героев, а также детей, у которых отобрали детство российские оккупанты", – подчеркнул Максим Козицкий.