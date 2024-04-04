Луганчане в Одессе получили продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

В работающем в Одессе хабе Щастинской райгосадминистрации Луганской области продолжается выдача гуманитарной помощи. Для переселенцев из Луганской области Фонд Рината Ахметова отправил тысячу наборов продуктов питания.

Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. Это весомая поддержка для людей, вынужденных эвакуироваться.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить помощь? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.