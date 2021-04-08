Локдаун во Львове продлили на неделю

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение продлить усиленный карантин во Львове на неделю – до 19 апреля.

На основе мониторинга эпидемической ситуации комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков, и посещение начальной школы, сообщил мэр города Андрей Садовый.

Он отметил, что на базе городской детской клинической больницы развернут 105 коек для детей с коронавирусом.

"Городская комиссия обращается в областные медицинские учреждения о возможности обустройства дополнительных койко-мест для пациентов. Нам нужно объединить наши усилия, чтобы победить эпидемию", – подчеркнул Садовый.

Мэр добавил, что Львов закупит четыре кислородные станции для городских медучреждений, которые лечат больных COVID-19.

Во Львове продлили карантин. Андрей Садовый в Telegram

Скриншот. Андрей Садовый в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в случае существенного ухудшения эпидемиологической ситуации во Львове городские власти могут усилить локдаун, введя перекрытие авиа- и железнодорожного сообщения.