Локдаун во Львове продлили на неделю

Карина Бондаренко Общество 12:43, 8.04.2021 Обновлено: 12:49, 8.04.2021

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение продлить усиленный карантин во Львове на неделю – до 19 апреля.

На основе мониторинга эпидемической ситуации комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков, и посещение начальной школы, сообщил мэр города Андрей Садовый.

Он отметил, что на базе городской детской клинической больницы развернут 105 коек для детей с коронавирусом.

"Городская комиссия обращается в областные медицинские учреждения о возможности обустройства дополнительных койко-мест для пациентов. Нам нужно объединить наши усилия, чтобы победить эпидемию", – подчеркнул Садовый.

Мэр добавил, что Львов закупит четыре кислородные станции для городских медучреждений, которые лечат больных COVID-19.

Во Львове продлили карантин.
Андрей Садовый в Telegram
Скриншот.
Андрей Садовый в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в случае существенного ухудшения эпидемиологической ситуации во Львове городские власти могут усилить локдаун, введя перекрытие авиа- и железнодорожного сообщения.

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