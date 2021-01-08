Локдаун в Украине: глава Минздрава рассказал, что будет работать

На время локдауна в Украине, с 8 по 24 января, без изменений будет работать общественный транспорт и аптеки. При этом в магазинах запрещено продавать некоторые непродовольственные товары.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 8 января пояснил, что будет работать во время усиленного карантина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Степанов подчеркнул, что междугороднее, международное, авиа- и железнодорожное сообщение, то есть весь транспорт на территории страны, продолжит свою обычную работу.

"У нас будет происходить торговля продовольственными товарами, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и ветеринарными препаратами, торговля средствами гигиены, средствами связи и кормами для животных, бытовой химией и печатной прессой", – сказал он.

Министр уточнил, что вся эта торговля может происходить в супермаркетах, не менее 60% торговой площади которых отведена именно на торговлю этими товарами.

Также разрешено техническое обслуживание и ремонт авто, работа автозаправочных станций, но без зоны питания, работа банков, почтовых операторов, парикмахерских и салонов красоты, но исключительно по предварительной записи.

"Чтобы избежать какого-либо ожидания, скопления людей в этих парикмахерских или салонах красоты. Работа отелей разрешается, но без работы любых развлекательных зон, зон СПА. И также зоны общего питания", – отметил Степанов.

То есть рестораны могут работать исключительно с 6 до 11 утра – только на завтрак. В другое время возможен только заказ в номера или доставка из заведений.

"Спортивные мероприятия профессиональных клубов разрешаются. То есть любой профессиональный клуб, футбольный, баскетбольный – они могут проводить все свои тренировки или любые другие мероприятия, но без присутствия зрителей", – добавил глава Минздрава.

Министр уточнил, что также разрешается работа по сбору и заготовке отходов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинские супермаркеты заклеили лентами "запрещенку" на период локдауна. Под запретом оказались носки, мусорные пакеты, лампочки, батарейки, свечи и другие непродовольственные товары. В первый день жесткого карантина украинцы "взорвали" социальные сети своим возмущением.