Локдаун в Україні: голова МОЗ розповів, що буде працювати

На час локдауну в Україні, з 8 по 24 січня, без змін буде працювати громадський транспорт і аптеки. При цьому в магазинах заборонено продавати деякі непродовольчі товари.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 8 січня пояснив, що буде працювати під час посиленого карантину (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Степанов підкреслив, що міжміське, міжнародне, авіа- і залізничне сполучення, тобто весь транспорт на території країни, продовжить свою звичайну роботу.

"У нас буде відбуватися торгівля продовольчими товарами, лікарськими засобами, виробами медичного призначення та ветеринарними препаратами, торгівля засобами гігієни, засобами зв'язку та кормами для тварин, побутовою хімією і друкованою пресою", – сказав він.

Міністр уточнив, що вся ця торгівля може відбуватися в супермаркетах, не менше 60% торгової площі яких відведена саме на торгівлю цими товарами.

Також дозволено технічне обслуговування і ремонт авто, робота автозаправних станцій, але без зони харчування, робота банків, поштових операторів, перукарень і салонів краси, але виключно за попереднім записом.

"Щоб уникнути будь-якого очікування, скупчення людей в цих перукарнях або салонах краси. Робота готелів дозволяється, але без використання будь-яких розважальних зон, зон СПА. І також зони загального харчування", – зазначив Степанов.

Тобто ресторани можуть працювати виключно з 6 до 11 ранку – тільки на сніданок. В інший час можливе тільки замовлення в номери або доставка з закладів.

"Спортивні заходи професійних клубів дозволяються. Тобто будь-який професійний клуб, футбольний, баскетбольний – вони можуть проводити всі свої тренування або будь-які інші заходи, але без присутності глядачів", – додав голова МОЗ.

Міністр уточнив, що також дозволяється робота зі збирання та заготівлі відходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українські супермаркети заклеїли стрічками "заборонку" на період локдауну. Під забороною опинилися шкарпетки, сміттєві пакети, лампочки, батарейки, свічки та інші непродовольчі товари. У перший день жорсткого карантину українці "підірвали" соціальні мережі своїм обуренням.