Ливни и жара +33: синоптики рассказали, каким будет последнее воскресенье лета

В последнее воскресенье лета, 29 августа, в Украине ожидается неравномерная погода. Жителей южных и восточных областей ждет жаркий день, а жители западного региона будут страдать от ливней.

Как сообщили в Укргидрометеоцентре, наиболее высоко столбики термометров могут подняться на востоке страны и в ее южных регионах. Ближе к морю воздух прогреется до +33.

Так, наиболее жарко в воскресенье будет в: Одесской, николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях, в Крыму. Там воздух днем прогреется до +30+33 градусов. Ночью в данной части страны ожидается +14+17 градусов.

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Немного прохладнее – в центральной части страны. Наиболее комфортно – в Черниговской области. Там не ожидаются осадки, кроме того, не прогнозируется жара.

Западную часть страны накроют грозы и ливни. В Винницкой, Житомирской, Ровенской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской областях и на Волыни прогнозируются осадки. Температура воздуха в этой части страны будет от +18 до +25 градусов. Ночью ожидается от + 11 до +13 градусов.

В Киеве – синоптики прогнозируют от +25 до +27.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеорологи рассказали, какой будет погода в сентябре.