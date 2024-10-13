Лицо распухало: страшный способ наказания, существовавший в армии СССР

Неэффективность и отсталость армии СССР можно объяснить большим перечнем причин. Одной из них было ничем не мотивированное насилие к солдатам, процветавшее как со стороны офицеров, так и в среде самих срочников.

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Традиция выстраивать армейскую иерархию силой выражалась в форме разных устрашающих практик. OBOZ.UA рассказывает о "бритье полотенцем", которое применяли к солдатам первого года службы (в Красной армии срочники служили два года).

Новобранцы не сразу могли привыкнуть к армейским требованиям относительно внешности солдата. А от них требовали чисто выбритого лица. Если кто-то нарушал это требование, над ним насмехались, что тот "полотенцем брился". А в некоторых подразделениях не только шутили таким образом, но и действительно "брили" новичка вафельным полотенцем.

Как вспоминают те, кто прошли советскую армию с ее дедовщиной и другими дикими практиками наказания, процедура имела ужасный вид и не менее страшные последствия. Особенно жестокие офицеры для наказания ставили непобритого солдата на колени. В рот ему вставляли брезентовый ремень и с его помощью закидывали назад и фиксировали в таком положении голову. Далее в ход шло сложенное пополам вафельное полотенце. Им с силой терли щеки и подбородок нарушителя.

Продолжалась экзекуция примерно 5-7 минут. Щетину за это время убрать не удавалось, зато нижняя половина лица покрывалась ссадинами, ведь полотенце сдирало верхний слой кожи. Заживали такие повреждения не так долго, как болезненно. К тому же, в раны такого размера можно было легко занести инфекцию.

Несмотря на то, что такая воспитательная меа была незаконной и противоречила армейскому уставу, на ее применение часто закрывали глаза. Однако с годами эта практика все же стала встречаться все реже.

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