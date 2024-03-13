Литовские школьники отказались участвовать в соревнованиях с россиянами и демонстративно подняли флаг Украины. Фото героев

Литовские подростки отказались от участия в соревновании из робототехники в Италии из-за нежелания сотрудничать с россиянами в одной команде. Сначала они просили не допускать членов страны-агрессора, однако организаторы школьников проигнорировали. Затем они решили провести молчаливую акцию протеста, подняв литовский и украинский флаги, за что их дисквалифицировали.

Россиян, несмотря на двухлетнее полномасштабное вторжение в Украину и 10-летнюю войну, до сих пор толеруют на международных соревнованиях. Как утверждает литовский вещатель LRT, пострадали от несправедливости организаторов две команды, одна из которых имела огромные шансы на победу и возможность отправиться в Хьюстон, США.

"Сегодня 2 литовские команды, Litbot и Lituanica X, пожертвовали всем, но ничего не потеряли. Команды были дисквалифицированы (вводя в заблуждение ценности FTC – поддержать рашистов), наград они не получили, но завоевали сердца всех литовцев и свободного мира!" – прокомментировал представитель одной из команд Юстас Гавенас в Facebook.

Мужчина подтвердил, что подростки обращались к организаторам насчет дисквалификации россиян, а их проигнорировали. Школьники решили, что для них главнее сохранить собственные принципы, чем бояться упустить шанс.

"С первого момента, когда литовские команды узнали, что россияне будут участвовать в чемпионате в Италии, им пришлось переосмыслить всю свою деятельность. Уникальный шанс или ценности? Одно решение – списать весь свой труд или отстаивать принципы за свободу, за демократию, за одноклубника украинца "Протестующие обратились с просьбами не допускать россиян к участию – организаторы отклонили решение. Была просьба не ставить в команду с россиянами – обещали, но не выполнили", – отметил он.

Во время соревнований школьники подняли литовский и украинский флаги и устроили молчаливую акцию протеста, из-за чего их дисквалифицировали.

"Они приняли такое решение – отказались участвовать в соревновании с россиянами, потеряли такие необходимые для своих команд очки, хотя были одними из лидеров в этих соревнованиях. Они просто подняли флаги Литвы и Украины и держали их все время, пока пробегали тяжелые минуты их несуществующей борьбы. Многие из них, наверное, дрожали внутри, возможно, героически сдерживая слезы. Но это были сильнейшие минуты их молчания и сопротивления. Такого, чего не могут сделать многие наши спортивные федерации и олимпийский комитет", – написал Гавенас.

Увлечение героями выразили и чиновники. В свою очередь премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните горда поступком школьников: "Дети 11 марта. Считали свои личные достижения менее важными, чем человеческая честь и достоинство. Разве "не для того ли"? Именно для этого!"

Министерство социальной защиты и труда Моника Навицкене также признала жест подростков достойным: "За такую Литву 11 Марта! За таких ее детей".

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