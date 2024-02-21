Книгу Фредрика Бакмана планируют издать в России: украинцы возмущены, писатель отреагировал

Украинцев обеспокоило известие об издании в России последней написанной книги "После бури" (украинской "Переможці") шведского писателя Фредрика Бакмана, который утверждал, что не будет сотрудничать со страной-террористом, пока не закончится война в Украине. С просьбой прокомментировать эту ситуацию к автору обратилось издательство #книголав, на что ответ поступил довольно быстро.

#книголав в Instagram призвал писателя позаботиться об украинских читателях и не поддерживать терроризм хотя бы, пока идет война на территории Украины. Впрочем, Бакман опубликовал объяснение – россияне, похоже, приобрели права на книгу еще до полномасштабного вторжения, поэтому писатель не может повлиять на ее издание.

"Я получил много сообщений о том, что мои книги издали в России. Я этого не одобряю или хочу. Насколько мне известно, ни один из шведских писателей или издателей сейчас не работает в России. Мои нынешние агенты и мои бывшие агенты следят за международными законами и санкциями, а я лично придерживаюсь инструкций ПЕН Швеции", – объяснил писатель свою позицию.

Впрочем, Бакман объяснил, что пока идет война в Украине, до тех пор он не будет сотрудничать с россиянами, но на книги, издаваемые в стране-оккупанте до начала полномасштабного вторжения, он повлиять не может.

"В России все равно будут издавать более старые книги, против моей воли, к сожалению, я или любой другой международный автор не сможет это остановить. Но я больше не продавал и не буду продавать книги ни одному российскому издательству, пока идет война", – сообщил автор.

#книголав также обращался к агентам Бакмана. На что их ответ был тождественен ответу автора.

Стоит отметить, что впервые опубликовали книгу "The Winners" Фредрика Бакмана 1 января 2022 года, то есть еще до начала полномасштабного вторжения россиян в Украину. На нашей территории это издание появилось под названием "Переможці" в #книголав уже 1 июля 2023 года. Россияне, похоже, приобрели права на книгу еще в 2022 году, однако решили пустить в предпродажу только через 2 года под названием "После бури".

"Переможці" являются третьей и завершающей частью трилогии о городке Бьорнстад и юношеском хоккейном клубе. Эта длинная история началась еще в 2016 году с изданием "Ведмежого міста", в следующем году на свет появилось продолжение – "Ми проти вас", и уже в 2022-м – заключительная "Переможці".

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