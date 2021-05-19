Лишился ноги, но вытащил раненого: в ВСУ рассказали, как боец подорвался на мине, спасая побратима

Боец 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Роман подорвался на мине, спасая своего побратима. Случай, подробности которого решили рассказать сейчас, произошел еще в сентябре 2020 года.

Как отмечается на странице ОМБр имени князя Романа Великого в Facebook, боец в итоге потерял ногу. Сейчас у него протез и герой вернулся на службу.

Роман вместе с еще двумя военнослужащими Михаилом и Николаем шли по "чистому", уже известному им пути, который пролегал недалеко от врага.

"Михаил шел первым, когда прогремел взрыв. Мы увидели столб пыли. Оказалось, что взрывной волной его отбросило в посадку. Когда я добрался, то увидел, что у него нет части правой ноги. Быстро наложил турникет, забрал автомат и, вытянув побратима из окопа, сделал шаг назад. Тогда и прогремел второй взрыв", – вспоминает боец.

Он отметил, что изначально был шок от пережитого и увиденного. Отмечается, что Роман сам наложил себе турникет. Пока третий подбежал к раненым, оба военных, несмотря на боль и риск смерти, начали выбираться из посадки самостоятельно, потому что рядом был враг.

"Ползли. Я тянул на себе два автомата. Кинул их на два метра вперед. Доползли, снова кинул… и так много раз. Со всех сил пытался не терять бдительность и не пропустить выстрелы в нашу сторону", – добавил Роман.

Затем подоспели другие военнослужащие, которые вынесли раненых. А после – доставили в харьковский госпиталь.

Мужчина вспоминает, что он поначалу немного впадал в отчаяние, потому что ему всего 22 года, а уже нет ноги. Но благодаря характеру смог взять себя в руки.

"Проблема в голове. Как ты себя настроишь, так все и будет. У меня вышло неплохо. Конечно, невеселые мысли иногда посещают, но я убедил себя, что жизнь продолжается и все будет хорошо", – отметил Роман.

Он добавил, что и мысли не было о том, чтобы не возвращаться на службу.

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