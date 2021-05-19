Лишился ноги, но вытащил раненого: в ВСУ рассказали, как боец подорвался на мине, спасая побратима

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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Лишился ноги, но вытащил раненого: в ВСУ рассказали, как боец подорвался на мине, спасая побратима

Боец 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Роман подорвался на мине, спасая своего побратима. Случай, подробности которого решили рассказать сейчас, произошел еще в сентябре 2020 года.

Как отмечается на странице ОМБр имени князя Романа Великого в Facebook, боец в итоге потерял ногу. Сейчас у него протез и герой вернулся на службу.

Роман вместе с еще двумя военнослужащими Михаилом и Николаем шли по "чистому", уже известному им пути, который пролегал недалеко от врага.

Военнослужащий Роман, спасший своего побратима.

"Михаил шел первым, когда прогремел взрыв. Мы увидели столб пыли. Оказалось, что взрывной волной его отбросило в посадку. Когда я добрался, то увидел, что у него нет части правой ноги. Быстро наложил турникет, забрал автомат и, вытянув побратима из окопа, сделал шаг назад. Тогда и прогремел второй взрыв", – вспоминает боец.

Он отметил, что изначально был шок от пережитого и увиденного. Отмечается, что Роман сам наложил себе турникет. Пока третий подбежал к раненым, оба военных, несмотря на боль и риск смерти, начали выбираться из посадки самостоятельно, потому что рядом был враг.

"Ползли. Я тянул на себе два автомата. Кинул их на два метра вперед. Доползли, снова кинул… и так много раз. Со всех сил пытался не терять бдительность и не пропустить выстрелы в нашу сторону", – добавил Роман.

Роман, получив протез, вернулся на службу.

Затем подоспели другие военнослужащие, которые вынесли раненых. А после – доставили в харьковский госпиталь.

Мужчина вспоминает, что он поначалу немного впадал в отчаяние, потому что ему всего 22 года, а уже нет ноги. Но благодаря характеру смог взять себя в руки.

"Проблема в голове. Как ты себя настроишь, так все и будет. У меня вышло неплохо. Конечно, невеселые мысли иногда посещают, но я убедил себя, что жизнь продолжается и все будет хорошо", – отметил Роман.

Он добавил, что и мысли не было о том, чтобы не возвращаться на службу.

Facebook 14-й ОМБр.
Facebook 14-й ОМБр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе Марьинки Донецкой области был ранен лейтенант Национальной гвардии Украины.

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