Лишь в одной точке почти 700 FPV-дронов: Порошенко привез большую партию помощи на восточный фронт

Петр Порошенко сегодня повез очередной большой груз для бригад ВСУ, стоящих на восточном направлении. Пятый президент убежден: ничего важнее сегодня помощи армии нет. Высококачественные FPV-дроны, "Мовики", окопный РЭБ, зарядные станции, передвижные автомастерские, стирально-душевые комплексы – все, что помогает нашим бойцам уничтожать врага, сегодня уже в бригадах.

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Об этом Петр Порошенко сообщил в соцсетях.

"Ничего важнее армии сейчас не существует. Это приоритет №1. Поэтому сегодня я с командой у линии боестолкновения в Харьковской и Донецкой областях. Привезли очередную партию помощи для ВСУ. Почти 700 FPV-дронов разных комплектаций только на этой точке. Стирально-душевые комплексы. Более 20 "Мавиков" разных комплектаций, в том числе с ночным видением. Зарядная станция Bluetti. Комплексы окопного РЭБа "Шатро", – отметил Порошенко.

"А коллеги из "Европейской Солидарности" тем временем подстраховали и дали рекордное количество голосов за постановление о переименовании, поэтому нам, наконец, удалось дерусифицировать 327 населенных пунктов. Очередной этап борьбы, деколонизации, которую мы начали еще в 2014 году, пройден", – отмечает Петр Порошенко.

Вчера после сорванного "слугами" голосования за Постановление 3939-IX о декоммунизации населенных пунктов депутаты "Евросолидарности" и других фракций заблокировали трибуну. После этого в парламент был представлен новый проект Постановления о переименовании, соавторами которого стали Петр Порошенко, главы фракций и групп и руководство парламента. Ее сегодня поддержал 281 народный депутат.