Лина Костенко на вручении медали Шептицкого: главное – не встать на сторону чумы, но и не стать жертвами

Украинская поэтесса и писательница Лина Костенко, а также французский философ и кинорежиссер Бернар-Анри Леви стали лауреатами премии и медали имени Митрополита Андрея Шептицкого в этом году.

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Церемония награждения состоялась 30 апреля в Вашингтоне в здании Капитолия США.

Награду с 2012 года вручает Еврейская конфедерация Украины. Для евреев фигура предстоятеля УГКЦ, Митрополита Андрея Шептицкого имеет особое значение, поскольку он спас сотни евреев от нацистских преследований.

Лина Костенко приняла участие в церемонии онлайн из Киева. Она сначала лично обратилась к присутствующим, среди которых были американские конгрессмены. После этого в зале прозвучала ее речь "За Ваше и наше Будущее", которую от имени поэтессы зачитала ее внучка Ярослава Франческа.

"Простите, что не смогла к вам приехать, но, как кто-то говорил: души мира, как колокола - одни далекие, другие близкие. Мы же друг друга слышим сквозь все эти ракеты, шахеды и всю эту войну. Камю говорил, что мир делится на чуму и на ее жертв. Главное - не стать на сторону чумы, но и не стать жертвами. Потому что чума, казалось бы, уничтожена, но ее эмбрионы разрослись", - сказала Лина Костенко.

Она рассказала, что в ее жизнь еврейский мир вошел через эмпатию и сострадание. Лина Костенко до сих пор помнит своего друга Йосю, который, как и она, до Второй мировой войны жил на Трухановом острове в Киеве.

"Понимание идентичности Йоси пришло вместе с его гибелью. Всю жизнь не могу понять, как можно расстрелять маленького мальчика, поющего на золотом песке на берегу Днепра", - говорилось в речи поэтессы.

Позже, в шестидесятых годах, для поколения шестидесятников крайне важным был еврейский вопрос, так же, как крымско-татарский или польский. "Зная из своего опыта, что такое имперское и тоталитарное насилие над народами, мы защищали также идентичность и этих преследуемых народов", - подчеркнула Лина Костенко.

Она сказала, что награда имени Шептицкого является особой для нее: "Это знак солидарности, знак взаимопонимания, какой-то высокой причастности к благородным человеческим ценностям. Поэтому я принимаю эту награду с глубокой благодарностью".

Французский философ и кинорежиссер Бернар-Анри Леви признался, что для него большая честь получать эту награду совместно с Линой Костенко. Бернар-Анри Леви, еврей по происхождению, часто бывает в Украине на линии фронта, снял три документальных фильма о российско-украинской войне, а в 2014 году выступал перед участниками Революции Достоинства на Майдане Независимости.

В своей речи в Вашингтоне он пообещал бороться за то, чтобы Митрополит Андрей Шептицкий был причислен к Праведникам народов мира.

"Я знаю, что это дело рассматривалось. Знаю, что на данный момент оно отложено, что это долгий процесс. Может быть и отказ, и апелляция. Я хочу вам сегодня сказать: отныне, чувствуя силу этой медали, ободренный и возвышенный большой честью, которую вы мне сегодня предоставляете, я буду бороться за то, чтобы Митрополит был признан Праведником народов мира", - заявил французский философ и кинорежиссер.

В этом году медаль Шептицкого была вручена "за признание бесстрашной преданности справедливости и правде".

"И Лину Костенко, и Бернара-Анри Леви, и Андрея Шептицкого объединяет одно общее и ценное качество: смелость говорить правду. О правах человека как таковых, и о правах украинского и еврейского народов, в частности", - пояснил президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

Еврейская конфедерация Украины учредила награду и медаль имени Митрополита Андрея Шептицкого в 2012 году. В 2013-м инициативу поддержала канадская негосударственная организация "Украинско-Еврейская Встреча".

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