Лидируют "красные" регионы: появились свежие данные по вакцинации от COVID-19 в Украине

Марина Лисничук Общество 08:52, 24.03.2021 Обновлено: 09:07, 24.03.2021

В Украине за вторник, 23 марта, против коронавируса вакцинировали еще 15 097 граждан. Всего за месяц с начала кампании иммунизации прививки получили уже 137 026 украинцев, в том числе один обе дозы.

Лидерами стали Киев и Львовщина, которые находятся в "красной" карантинной зоне. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава), опубликованные в официальном Telegram-канале ведомства.

Так, в различных областях в течение прошлых суток сделали от нескольких десятков до более тысячи прививок препаратом CoviShield. Меньше всего человек вакцинировали в Донецкой области, которая лидировала по этому показателю в начале кампании, – 50. А больше всего в Киеве – 1330, Львовской – 1055 и Черкасской области – 930.

Данные по вакцинации в Украине

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область – 810 прививок;

  • Волынская область – 390 прививок;

  • Днепропетровская область – 1120 прививок;

  • Донецкая область – 50 прививок;

  • Житомирская область – 700 прививок;

  • Закарпатская область – 630 прививок;

  • Запорожская область – 430 прививок;

  • Ивано-Франковская область – 712 прививок;

  • Киевская область – 890 прививок;

  • Кировоградская область – 400 прививок;

  • Луганская область – 120 прививок;

  • Львовская область – 1055 прививок;

  • г. Киев – 1330 прививок;

  • Николаевская область – 470 прививок;

  • Одесская область – 520 прививок;

  • Полтавская область – 610 прививок;

  • Ривненская область – 530 прививок;

  • Сумская область – 810 прививок;

  • Тернопольская область – 740 прививок;

  • Харьковская область – 520 прививок;

  • Херсонская область – 550 прививок;

  • Хмельницкая область – 240 прививок;

  • Черновицкая область – 190 прививок;

  • Черниговская область – 350 прививок;

  • Черкасская область – 930 прививок.

В Минздраве информируют, что все прививки проводилось 179 мобильными бригадами по иммунизации и 341 пунктом. По состоянию на 23 марта в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записался 331 131 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Центре общественного здоровья Минздрава развеяли распространенный фейк, подчеркнув, что вакцины против коронавируса не являются "генетическим оружием".

Комментировать
Общество

Смотрите также

На отдыхе в Египте от коронавируса умер украинский врач, его до последнего отказывались спасать

Зеленский хочет раздать украинцам деньги, создав экономические паспорта: в чем суть идеи

Pfizer начала испытания на людях таблеток для лечения COVID-19

От осложнений COVID-19 умер 54-летний митрополит ПЦУ

Кива собрался защищать кандидатскую диссертацию по госуправлению