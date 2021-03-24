Лідирують "червоні" регіони: з'явилися свіжі дані щодо вакцинації від COVID-19 в Україні

В Україні за вівторок, 23 березня, проти коронавірусу вакцинували ще 15 097 громадян. Загалом за місяць від початку кампанії імунізації щеплення отримали вже 137 026 українців, зокрема один обидві дози.

Лідерами стали Київ і Львівщина, які перебувають у "червоній" карантинній зоні. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), опубліковані в офіційному Telegram-каналі відомства.

Так, у різних областях впродовж минулої доби зробили від декількох десятків до понад тисячі щеплень препаратом CoviShield. Найменше осіб вакцинували в Донецькій області, яка лідирувала за цим показником на початку кампанії, – 50. А найбільше у Києві – 1330, Львівській – 1055 і Черкаській області – 930.

Дані щодо вакцинації в Україні

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 810 щеплень;

Волинська область – 390 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 120 щеплень;

Донецька область – 50 щеплень;

Житомирська область – 700 щеплень;

Закарпатська область – 630 щеплень;

Запорізька область – 430 щеплень;

Івано-Франківська область – 712 щеплень;

Київська область – 890 щеплень;

Кіровоградська область – 400 щеплень;

Луганська область – 120 щеплень;

Львівська область – 1055 щеплень;

м. Київ – 1330 щеплень;

Миколаївська область – 470 щеплень;

Одеська область – 520 щеплень;

Полтавська область – 610 щеплень;

Рівненська область – 530 щеплень;

Сумська область – 810 щеплень;

Тернопільська область – 740 щеплень;

Харківська область – 520 щеплень;

Херсонська область – 550 щеплень;

Хмельницька область – 240 щеплень;

Чернівецька область – 190 щеплень;

Чернігівська область – 350 щеплень;

Черкаська область – 930 щеплень.

У МОЗ інформують, що всі щеплення проводилося 179 мобільними бригадами з імунізації та 341 пунктом. Станом на 23 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалася 331 131 людина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Центрі громадського здоров’я МОЗ розвіяли поширений фейк, наголосивши, що вакцини проти коронавірусу не є "генетичною зброєю".