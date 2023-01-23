Лидер группы ''Тик'' Бронюк и перемедик Тайра привезли обогреватели и газовые плиты на деоккупированные территории юга

22 января на юг Украины приехал большой "теплый" груз. 10 тонн обогревателей, газовых плит, туристических печей в рамках акции "Тепло на Рождество" привезли фонды "Подольское общество" Виктора Бронюка и фонд "Мрия" Юлии Паевской (Тайры).

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"Нам удалось приобрести портативные газовые плиты для наиболее необеспеченных жителей деокупированных городов и поселков Херсонщины и Николаевщины – одиноких пожилых людей и многодетных семей, которые из-за разрушенной инфраструктуры, к сожалению, часто даже не имеют возможности согреться теплым чаем или кофе", – рассказывает Виктор Бронюк.

К сбору присоединились многие неравнодушные предприниматели и волонтерские организации, поэтому за месяц акции удалось аккумулировать немалую сумму и собрать большой груз: мощные генераторы, более 600 портативных газовых плит, более 1000 больших и компактных газовых баллонов и много термосов.

Дорога в Херсонскую область прошла безопасно и быстро. "Теплый груз" сначала привезли в известную Чернобаевку, более 17 тысяч человек населения которой находились в оккупации. В некоторых селах Чернобаевского района нет ни света, ни газа.

Акция "Тепло на Рождество" стала началом сотрудничества "Подольской общины" с благотворительным фондом "Украинский фонд "Мрия", который основала Тайра – известная волонтер и парамедик Юлия Паевская, которая более трех месяцев провела в плену. Фонд помогает семьям военнопленных, гражданских пленников, погибших героев финансово, оказывает юридическую и психологическую поддержку

"Перед с нами сейчас задача поддержать тех, кто в этом больше нуждается, поделиться своим теплом и надеждой с украинцами, пережившими ужасы российской оккупации, – отметила исполнительный директор благотворительного фонда "Украинский фонд "Мрия" Татьяна Комлик.

Каждый день команда фонда на контакте с семьями пленных и погибших воинов, тоже вышедших из оккупации, которые стали вынужденно перемещенными лицами.

"Мы стараемся всеми силами поддержать финансово, психологически, воплотить мечты их детей. Поэтому участие в акции "Тепло на Рождество" для нас имеет особое значение – мы готовы и дальше нашими возможностями помогать", – отметила Татьяна Комлик.