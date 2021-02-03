ЛГБТ-сообщество потроллило блокировку телеканалов Медведчука

Украинское ЛГБТ-сообщество KyivPride потроллило блокировку телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, сыграв на сходстве радужных цветов организации с соответствующей заставкой на телеэкранах.

Об этом активисты написали в Twitter. Они сделали скриншот с экрана телевизора и прокомментировали изображение.

"Теперь вместо трех пророссийских каналов на ваших голубых экранах будет транслироваться круглосуточная ЛГБТ+ пропаганда сроком на пять лет. От нас не уйдешь", – говорится в комментарии.

Радужный флаг, состоящий из семи цветов, традиционно является символом ЛГБТ+ движения. Он основан на классическом смене оттенков – красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового.

Данная палитра напоминает заставку на телеэкранах, используемую как телевизионная испытательная таблица для настройки и оценки качества изображения телеаппаратуры. Обычно передается телестанциями перед началом и после окончания вещания, а также в случае отсутствия ТВ-сигнала.

Пользователи соцсети оценили шутку, оставив много комментариев под публикацией.

"10/10. Увеличьте СММ зарплату", – написала daiana-baiana.

"До этого тоже ЛГБТ пропаганда транслировалась в формате Шария", – уточнил Lev.

"Лучше ЛГБТ, чем рашистские пид*р*асы", – отметил пользователь с ником "никому не".

"Хоть что-то можно посмотреть, особенно ночью", – заявил Максим Ротарь/Max Tarconi.

"Лучшие!.. лучше пусть так, чем круглосуточно смотреть ZIK", – считает пользователь по имени "Господь Посейдон".

Как сообщал OBOZREVATEL:

в СМИ распространили информацию о блокировке телеканалов, попавших под санкции, "112 Украина", ZIK и NewsOne. Однако данные не подтвердились, 3 февраля они продолжали работать в штатном режиме.

Выяснилось, что эти телеканалы финансируются компанией из отдельных районов Луганской области, подконтрольных пророссийским сепаратистам.