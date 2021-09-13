Лето в сентябре: в Украине ожидается до +29, но не везде. Карта

Погода в Украине во вторник, 14 сентября, будет солнечной и теплой. Несмотря на то, что на календаре осень, летнее тепло порадует украинцев днем, а ночных заморозков не предвидится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в нескольких западных областях и в Одесской области пройдут обильные дожди с грозами. На всей остальной территории Украины будет стоять сухая и солнечная погода.

Так, осадки ожидаются на Львовщине, Прикарпатье и Буковине, а также в Одесской области. Прохладнее всего будет на Западе, где столбики термометров поднимутся до + 20... + 23 градусов (на Закарпатье до +25). В Одесской области же воздух прогреется до +27.

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Украинцы в восточных и северных областях еще смогут насладиться летней жарой. Здесь столбики термометров поднимутся до + 25...+ 27. И это не предел. На Луганщине температура воздуха прогреется до +28 градусов, а на Херсонщине синоптики обещают +29 градусов. Однако ночью температура будет вполне осенней, столбики термометров опустятся до + 10 ... + 14.

На жителей южных областей также ждет летнее тепло. Здесь 14 сентября температура воздуха днем будет колебаться в пределах + 26 ... + 28. Ночью ожидается + 12 ... + 15.

В Киеве во вторник, 14 сентября также будет относительно тепло. Дневная температура в столице составит +21 ... + 23, ночью ожидается от +12 до +14.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатолог Вера Балабух спрогнозировала, что нынешняя осень в Украине будет теплой и сухой. Критически низких температур в регионах не ожидается.