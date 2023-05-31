Лето в Украине начнется с тепла: синоптики дали детальный прогноз и предупредили о грозах. Карта

В начале лета в Украине ожидается теплая погода. Так, по прогнозам синоптиков, 1 июня температура воздуха в большинстве областей будет достигать +22…+27 градусов.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. Так, в некоторых областях Украины в первый день лета пройдут дожди.

Как отметила синоптик, завтра в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Однако в отдельных областях все же прокатится волна дождей с грозами. В частности, дожди вероятны в Карпатах, кое-где в Запорожье и Донбассе (ближе к Азовскому морю).

В столице Украины лето начнется приятной теплой погодой. Так, в Киеве прогнозируют до +25, +26 градусов Цельсия, без осадков.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 2 июня в Украину придет атмосферный фронт, который принесет ожидаемые дожди с грозами. Так, на второй день лета дожди днем ожидаются в большинстве областей Украины. Несмотря на это, температура воздуха днем будет достаточно высокой – +23…+28 градусов.

В субботу, 3 июня, в Украине ожидается немного прохладная погода. Так, отметки термометров днем будут показывать +19…+24 градуса. В этот день ожидается дождь. На западе и севере преимущественно будет сухо.

В воскресенье, 4 июня, в Украине дожди не прогнозируются. Так, днем теперь температура воздуха будет достигать оптимальных отметок – +19…+24 градуса.

Напомним, что в начале июня синоптики прогнозируют в Украине уменьшение интенсивности локальных кратковременных дождей. Сильной жары первого месяца лета не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет.

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