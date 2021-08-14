Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост о том, как Сергей Курёхин в буквальном смысле слова уничтожил СССР, за один вечер показав всю суть советской пропаганды и разобрав по полочкам принципы её работы. Речь идёт, конечно же, о его эпохальном видео "Ленин-гриб", показанном на советском телевидение в 1991 году — в последний год существования СССР.

Я много читал об этой передаче и о её авторах, насколько я понял, никаких далеко идущих последствий ни автор Сергей Курёхин, ни ведущий Сергей Шолохов, ни другие создатели программы не имели — она задумывалась просто как сатирический проект, но по итогу передача, словно лакмусовая бумажка, вскрыла все недостатки советской системы в целом и телевидения в частности. Проще говоря, стало наглядно видно, что людям с телеэкрана можно втюхать любую дичь — главное делать это с уверенным видом, в наукообразной манере и не давать никаких "альтернативных мнений". Собственно — именно этим и занималось советское телевидение все годы, рассказывая об "успехах социализма", – пишет белорусский блогер Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

Видео дня

Если вы ещё не смотрели эту передачу — то обязательно посмотрите, она доступна на ютубе. Ну а в сегодняшнем посте я подробно расскажу о создании "Ленина-гриба", о том, как эта передача была устроена и какой эффект она произвела. Обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте. И да, на телеграм-канал тоже подписывайтесь)

Автором идеи "Ленина-гриба", а также основным участником телепередачи был Сергей Курёхин — по большей части известный как талантливый музыкант и композитор, игравший в нескольких коллективах и собравший группу "Поп-механика", игравшую авангардную музыку — Курёхин был пианистом-виртуозом, что позволяло ему играть музыку в разных стилях. Позже Курёхин работал также с группой "Аквариум" — но не слишком часто светился по телевидению, что позволило ему выдать себя в передаче "Ленин-гриб" за совершенно другого человека.

Если быть точным, то передача про Ленина-гриба называлась "Пятое колесо", которая выходила с 1988 года и была типичной передачей времён Перестройки — в ней поднимались острые вопросы, которые ранее замалчивались советским телевидением.

Выпуск "Пятого колеса" на тему Ленина-гриба вышел в январе 1991 года, где интервьюер Сергей Шолохов брал интервью у Сергея Курёхина — которого он представил как известного политического деятеля, киноактёра и учёного, а также как многолетнего исследователя личности Ленина. То есть фактически уже в начале передачи Курёхина выдали за другого человека — и далее началось самое интересное.

Передачу "Ленин-гриб" можно назвать эталоном того, как работает любая пропаганда. Фактически, в ней показан рецепт того, как телезрителям можно впарить любой бред под видом "научной теории".

Студия, в которой записана передача, имеет вид кабинета учёного — в центре комнаты стоит большой стол, заваленный бумагами, рукописями и гравюрами, а на заднем плане виднеется большой стеллаж, доверху уставленный книгами — всё сделано для того, чтобы создать у зрителей образ научного авторитета говорящего в передаче "эксперта". Этой же цели служит и предварительый рассказ о многолетних исследованиях Сергея и его поездках по всему миру. Курёхин авторитетно излагает "экспертное мнение", а ведущий слушает его с большим вниманием:

Сергей Курёхин, "известный учёный по исследованию Ленина", не излагает свою абсурдную теорию сразу, а сперва готовит к ней зрителей — рассказывая отвлечённые вещи и дёргая выборочные, случайные цитаты из книг Ленина — создавая ложную иллюзию логической цепочки. Логики в рассуждениях нет, они построены по образцу фразы "вчера был дождь — значит сегодня вторник" — но многие зрители этого не заметили.

Далее Курёхин приводит фальшивые факты, которые невозможно проверить быстро — к примеру, утверждает, что "слово "Ленин" наоборот — этот нинель, известный французский суп из грибов" — хотя никакого подобного супа на самом деле не существует. Или пример с любимым композитором Ленина — Бетховеном, чью фамилию Курёхин переводит как "бет — грибной, ховен — дух", что конечно является полной чепухой.

А ещё Сергей использует принцип ложного подобия — якобы броневик Ленина был похож на грибницу, и это якобы тоже должно было доказывать основной тезис всей передачи. В "доказательство" этой теории Сергей приводит вот такой рисунок собственного авторства:

И вот, после двадцати минут подобного гипноза зрителей Курёхин вбрасывает основной абсурдный тезис передачи — оказывается, на самом деле Ленин был грибом. А также и радиоволной. Не дав зрителю опомниться, Курёхин тут же сыплет "доказательствами" своей теории, качество которых вы можете сами оценить по цитатам из телепередачи:

…И, соответственно, в радиоволну. То есть человек становится и грибом, и радиоволной в едином облике, понимаете? И сейчас я вам скажу то, что самое главное, к чему я всё это веду. А то, что у меня есть совершенно неопровержимые доказательства, что вся Октябрьская революция делалась людьми, которые много лет потребляли соответствующие грибы. И грибы в процессе того, как они были потребляемы этими людьми, вытесняли в этих людях их личность, и люди становились грибами. То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом. Грибом, более того, он был не только грибом, он был ещё помимо всего радиоволной. Понимаете? Однажды я наткнулся на фразу из письма Ленина Плеханову. Фраза звучит так: "Вчера объелся грибов, чувствовал себя изумительно.

...И выяснилось, что гриб дает те же самые акустические свойства, что и дает радиоволна. Понимаете? Это совершенно невероятно. То есть гриб дает те же свойства, что дает неосязаемая радиоволна. То есть гриб, в общем-то, если говорить грубо, на понятном языке, гриб - это радиоволна. Это не захиревший в лесу фаллос, это не растение, это не животное, это радиоволна. Посмотрите на секундочку вот сюда. Видите? Ленин постоянно с разными людьми, посмотрите внимательно, справа стоит мальчик какой-то (мы ещё к нему вернёмся). Вот он снова, видите? У Ленина всё время какой-то мальчик рядом. Так, вот видите, мы перешли на другую часть фильма… опять тот же самый мальчик. Видите, вот он, вот прошёл. Немножко уже по-другому стрижен, но тот же самый мальчик. Дело в том, что с Лениным рядом постоянно находится какой-то мальчик.

Саша находился при Ленине неотлучно, потому что знал каждую тропку, он знал все грибные места и водил Ленина по всем грибным местам, как мы могли убедиться из фильма. Это никакие не домыслы!

А теперь самое интересное. Если вы думаете, что передачу Курёхина о том, что какой-то человек (пусть и гадкий по натуре) может в прямом смысле являться грибом восприняли как шутку — то таки нет. Огромное количество советских граждан с лучшим в мире советским образованием восприняло телепередачу на полном серьезе. Не только люди без образования, но и работники всевозможных НИИ в солидных костюмах и с галстуками делали в курилках неопределённый жест рукой в воздухе и заявляли — "в этом точно что-то есть!"

На следующий после эфира день к идеологу телеканала Галине Бариновой пришла делегация старых большевиков, которая потребовала ясного и чёткого ответа на вопрос — правда ли, что их вождь и кумир Ленин на самом деле был грибом? Этот вопрос не давал им покоя. Главным аргументом большевиков был не собственный ум, а то, что "об этом вчера сказали по телевизору".

Дошло до того, что в нескольких газетах выпустили несколько "опровержений" фактов, озвученных в передаче, объяснив это всё шутливым характером телепередачи. Но мне почему-то кажется, что эффект "Ленина-гриба" был настолько сильным, что многие старые большевики ещё и сейчас не до конца уверены — а не был ли Ленин на самом деле грибом? Да ещё заодно и радиоволной? Ведь по телевизору-то врать не будут!

Вместо эпилога

А теперь посмотрите на любой канал в пост-советских странах — и вы увидите, что подобными "Ленинами-грибами" там кормят людей почти каждый день. Передачи телепропагандистов построены по тем же лекалам, что и "Ленин-гриб" Курёхина, выпущенный 30 лет назад и перечисленных в этом посте. И всё это было бы очень смешно — если не было бы так грустно...

Ну а в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете.

Видели передачу "Ленин-гриб"?

Поверили бы ей, если бы увидели такое во времена СССР?

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