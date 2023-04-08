Легендарный украинский ас KARAYA показал кадры из своего очередного вылета: впечатляющее видео

Легендарный летчик, Герой Украины Вадим Ворошилов с позывным KARAYA показал кадры из своего очередного вылета на боевом истребителе. На кадрах он летел на разной высоте по заснеженной Украине.

Видео дня

Ролик пилот опубликовал на своей странице в Instagram, подписав видео строками известного украинского поэта и писателя Владимира Сосюры (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Любіть Україну, як сонце, любіть,

як вітер, і трави, і води…

В годину щасливу і в радості мить,

любіть у годину негоди", – цитировал Ворошилов Сосюру.

"Какая красивая наша страна", – добавил от себя летчик.

Отметим, KARAYA родился 2 февраля 1994 года в Кременчуге Полтавской области. Окончил Кременчугский военный лицей и Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

В 2016-2021 годах служил пилотом и начальником службы безопасности полетов служб в составе 204-й бригады тактической авиации.

В 2017 году стал лучшим молодым летчиком воздушного командования "Юг".

Во время российской войны в Украины выполнял задачи над Житомирщиной, на изюмском и восточном направлениях и над Херсонщиной.

В октябре 2022 года KARAYA сбил пять вражеских дронов Shahed 136. Его самолет был поврежден, но он сумел спастись, предварительно отведя его от населенного пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ворошилов оставил автограф на обломках авиационной ракеты, которой он сбил иранский дрон-камикадзе Shahed-136. Остатки украинской ракеты нашли в Винницкой области еще 14 октября, через несколько дней после того, как Карая уничтожил 5 иранских дронов.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский присвоил Вадиму Ворошилову звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда".

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