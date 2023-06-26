З дна Каховського водосховища, між сучасними містами Бериславом і Каховкою, з'явився легендарний острів Тавань. Про нього мало хто зараз знає, але колись островом проходила одна з найважливіших переправ через Дніпро - Таванська, згадки про яку відомі з часів Золотої Орди.

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На початку XV століття Великий князь литовський Вітовт заснував на місці сучасного Берислава власну фортецю і митницю, яку на його честь називали "Вітовтовою митницею".

Наприкінці 15 століття ці землі відійшли до Османської імперії і її васала Кримського Ханства. З того часу за переправу велися постійні сутички між козаками і нехристиянським населенням степу.

Щоб захищати переправу з наказу османів було збудовано чотири фортеці: Мустридкермен і Мубараккермен, що були розташовані на острові, та Кизикермен і Асланкермен (райони сучасних Берислава та Каховки відповідно).

Гійом-Левассер де Боплан у видрукуваному в 1650 році у Франції "Описі України" називає Таванську переправу "найкращою" з-поміж п'яти на Дніпрі. Дана переправа використовувалася аж до 20 століття і остаточно перестала використовуватися після побудови Каховської греблі в 1950-х роках.

Острів Тавань був невід'ємною частиною історії всього півдня України протягом багатьох століть, аж до побудови комуністами греблі Каховської ГЕС, яка заховала цю історію під водою. Зараз, росіяни, нащадки тих комуністів, зруйнували греблю і через цю трагічну подію ми знову бачимо обриси Таванської переправи.

P.S.: Хотілося б побачити сюжет про це місце від фахових істориків, наприклад на каналі Історія Без Міфів.