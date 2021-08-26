Ледяные дожди и снежные бураны: народный синоптик рассказал, какой будет зима в Украине

Погода в Украине зимой 2021 года начнется с сильных снегопадов в декабре. Уже после Нового года ожидается потепление, но в феврале в страну вернутся сильные морозы.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, подробный прогноз еще делать рано. Его можно будет дать примерно через три месяца, передает издание "Сегодня".

Горбань отметил, что первый месяц зимы будет суровым и холодным, с ледяными дождями. При этом снег будет идти весь декабрь. К концу месяца прогнозируются морозы и снегопады.

Синоптик добавил, что в январе ожидается потепление. Приморозит на старый Новый год, холода продлятся до Крещения. Февраль тоже будет холодным с сильными морозами и снегом.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, погода в Украинелетом за последние 30 лет стала на полтора градуса теплее. Повышение температуры связано с деятельностью человека и выбросами парниковых газов.