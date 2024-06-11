Лебедину передали помощь для эвакуированных из приграничья Сумщины от Фонда Рината Ахметова

В городе Лебедин Сумской области сейчас живет немало вынужденных переселенцев, ведь часть региона враг обстреливает по несколько десятков раз в сутки. Для эвакуированных из приграничной области Фонд Рината Ахметова передал гуманитарную помощь, и сейчас ее выдачи продолжаются.

С начала 2024 Фонд передал более 10 тысяч продуктовых наборов для жителей Сумской области. В каждом из них – продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.