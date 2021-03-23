Курпита: в сутки заражается по 50-60 тыс. украинцев, будет еще несколько волн COVID-19. Блиц-интервью

В Украине коронавирусом ежесуточно заражается 50-60 тысяч человек, но примерно лишь пятая часть из них попадает в официальную статистику Минздрава. Такой заболеваемости способствуют более агрессивные штаммы, кроме того, уже могла сформироваться и украинская мутация COVID-19.

Эпидемия должна пойти на убыть примерно с 10-х чисел апреля, но расслабляться рано, в Украине может быть еще несколько волн коронавируса. В Украине следовало бы ввести локдаун по примеру высокоразвитых стран Европы, ведь нынешние методы сдерживания инфекции не являются полноценными.

Об этом и не только в интервью OBOZREVATEL рассказал врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита. Далее приводим его прямую речь.

В Украине есть собственный штамм коронавируса?

Эпидемия коронавируса в Украине продолжает развиваться, поскольку в обществе есть достаточно большой процент людей, чувствительных к нему. Подавляющее большинство больных все же из мегаполисов, там люди чаще контактируют друг с другом.

Эпидемия постепенно переходит на центральные области и левобережье Количество больных растет в Харьковской, Николаевской и Сумской областях, что свидетельствует о движении волны с запада на восток. Этому способствует попадание на территорию Украины мутировавших штаммов и формирование нашей собственной мутации COVID-19.

Может быть еще несколько волн эпидемии

Где-то с 10 апреля заболевание пойдет на убыль. Такую тенденцию видим в Ивано-Франковской области (одна из первых областей, откуда началось активное распространение коронавируса и которая вошла в красную зону усиления карантина. – Ред). К пасхальным праздникам эпидемия относительно стабилизируется. Но что будет после – трудно спрогнозировать.

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Есть риски, что очередной подъем будет во второй половине мая – начале июня. Будем надеяться, что весна будет теплой, люди будут меньше контактировать друг с другом и дольше находиться на воздухе.

Вообще нужно настраиваться на то, что в 2021 году нас ждет две, а то и три волны коронавируса. Будут ли они сильнее или послабее – спрогнозировать трудно. Основная проблема связана с низкими темпами вакцинации, и это не добавляет оптимизма.

Вирус распространяется от больного человека к тому, кто не болел. Чем больше мы контактируем друг с другом, как зимой в закрытых помещениях, тем больше шансов инфицироваться. В течение 3-4 недель происходит максимум контактов, которые приводят к тому, что группа, куда попал вирус, проходит через волну заражений. Она достигает определенного пика, после чего идет на спад до тех пор, пока вирус снова не изменится. Это естественный ход любой эпидемии.

Обычно, с наступлением тепла, люди меньше группируются и находятся в закрытых помещениях, больше бывают на свежем воздухе, и это дает уменьшение количества случаев.

Ежедневно заражаются около 50 тысяч украинцев

Хочу напомнить, что специфического лечения коронавирусной инфекции не существует нигде в мире. Говоря о лечении COVID-19, мы говорим именно о лечении последствий, которые развиваются в виде пневмонии.

Неофициально, по данным Национальной академии наук, ежедневно может заражаться по 50-60 тысяч украинцев

Официально у нас регистрируется по 12-16 тысяч больных в сутки. Но неофициально, по данным Национальной академии наук, объективное количество больных – 50-60 тысяч ежедневно. Поэтому растет количество тяжелых случаев.

Почему болеет молодежь? Это может быть в результате мутаций вируса или из-за того, что эпидемия распространяется среди наиболее активной группы людей, которая больше всех контактирует друг с другом.

Есть такое исследование, которое называется "ограничение исследователя". Если вы общаетесь с врачами в стационаре, куда попадают люди с серьезными осложнениями, они расскажут именно о сложных случаях. Семейные расскажут о семейных очагах, где болеют по 3-4 человека, а за медицинской помощью обращается только один – самый тяжелый. Они фиксируют легкие и бессимптомные формы коронавируса, которые не попадают в статистику и их вроде бы и не обнаруживают.

А вот анестезиологи вам скажут, что все больные тяжелые нуждаются в реанимационных мероприятиях.

Но нет ни одной страны мира, где бы статистика фиксировала все случаи. Погрешность есть всегда.

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В Украине переболела почти половина населения

Опираясь на данные математических моделей, что в Украине может происходить до 50-60 тысяч заражений ежедневно, в целом могло переболеть около 40% населения.

Это большая цифра, но 60% еще не проконтактировало с вирусом. К сожалению, есть куда двигаться.

Чем поможет адаптивный карантин

Мероприятия, которые предлагаются властью, не полноценны. Мы растягиваем эпидемию во времени из-за серьезных экономических последствий, но, как мы уже убедились, такой метод не приводит к улучшению ситуации.

В конце концов она может быть хуже, чем если бы был введен достаточно жесткий карантин, как у наших соседей. Та же Чехия, Словакия, Польша – не снимали ограничений и продолжают поддерживать их, несмотря на значительно более высокие темпы вакцинации.