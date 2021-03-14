Культовые вещи из 90-х, за которыми нельзя не скучать. Подборка

В 90-е годы прошлого века была особая мода и развлечения, что стало уже страницей из прошлого. Однако некоторые культовые вещи из тех времен возвращаются, а часть из них – стали мемами.

Об этом пишет "Сегодня".

Кстати, подарить близкому человеку что-то из тех времен, свидетелем которых он был также – неплохая идея. Как минимум, это должно вызвать ностальгию у представителей 20+, а кто-то может и прослезиться.

К вашему вниманию подборка тех самых фишек из 90-ых, которые невозможно стереть из памяти.

Фишки и карты с покемонами

Многие дети 90-х собирали фишки и карточки с покемонами – маленькие диски и прямоугольники из пластика или картона. Ими торговались, обменивались, играли. Зачастую двое-трое игроков скидывали их рубашкой вверх. Затем с помощью рук и считалки "камень, ножницы, бумага" выбирался тот, кто сможет первым ударить стопкой о землю. Те карточки и фишки, которые перевернулись, забирал их новый владелец.

Цветные браслетики – еще одна культовая вещь тех времен

Разноцветные ленты, заплетенные в косичку, также были очень популярны в 1990-х. Самые ходовые и простые узоры можно было сделать, используя всего два-три ярких цвета.

Школьные дневники-анкеты

В те времена еще не было ни гаджетов, ни соцсетей, и дети развлекались, как могли. К примеру, чтобы узнать интересную информацию о ком-то, можно было просто почитать страницу в анкете-тетради. Обычно анкеты были модные среди школьников: их разрисовывали, клеили туда наклейки и всячески украшали. Из анкеты можно было узнать: какой у него/нее рост, любимый цвет и т.д.

Тетрис – еще одно незабываемое развлечение детей конца ХХ века. Несмотря на то, что его технические возможности были очень ограниченными, миллионы игроков нельзя было от него оторвать.

Кассеты VHS

Фильмы, мультфильмы, сериалы и ролики для взрослых в те времена достать было не так легко, как сейчас. Потому что интернета не было. Люди покупали специальные кассеты и смотрели любимый контент на "видике" – специальном проигрывателе.

Мода из американских сериалов

Одеваться молодежь 90-х любила так же, как и известные телезвезды. Белые кроссовки, поношенные джинсы, рваные свитера – это был стиль, который тогда заимствовали из культовых сериалов того времени ("Друзья", "Озеро мечты" и "Беверли-Хиллз"). Стоит отдать должное и расклешенным джинсам, а также джинсам-колокольчикам с расклешенными штанинами. Просто до слез.

Жвачки с наклейками

Жевательная резинка с наклейкой – дело обыденное для ребенка из 90-х. Среди ассортимента жвачек тогда самой популярной была жевательная резинка Turbo, производимая турецкой компанией Kent. Она привлекала детей и вкусом, и вложением в виде наклеек.

Коллекции открыток

Цветные открытки с персонажами из мультфильмов, сказок, с фотографиями животных – еще одно увлечение детей того времени. Этими коллекциями можно было хвастаться и обмениваться во время школьных каникул.

Ранее OBOZREVATEL писал подробно о моде 90-х годов: какую одежду и аксессуары предпочитала молодежь того времени.