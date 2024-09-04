Кулинарные мастер-классы и поддержка: как 'Олейна' помогает подопечным фонда 'Дети Героев'

Проект "Олейна – детям. Готовим с любовью", созданный в сотрудничестве с Благотворительной Организацией „Благотворительный Фонд Дети Героев", продолжается. Сотрудничество с фондом предусматривает сразу несколько направлений: ежемесячное перечисление Фонду благотворительной помощи на обеспечение насущных потребностей его подопечных и серию мастер-классов с профессиональными шеф-поварами.

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Напомним, инициатива была создана в сотрудничестве с БО "Благотворительный Фонд Дети Героев", помогающей детям, потерявшим одного или обоих родителей в результате полномасштабного вторжения РФ.

Так, благотворительную выплату от бренда "Олейна" за май фонд направил на дополнительные занятия детей по углубленному изучению английского языка на профессиональных курсах или с репетиторами. 179 детей смогли посетить серию занятий. Благотворительную выплату за июнь фонд направил на экстренные нужды детей. Благодаря этой помощи, 79 детей смогли получить продукты питания, необходимую одежду и обувь, средства гигиены. Благотворительную выплату за июль фонд планирует направить на закупку ноутбуков и планшетов, чтобы дети могли учиться дистанционно.

Также в течение лета в пространстве кухни Miele (Киев) состоялось уже шесть мастер-классов от профессиональных шеф-поваров для подопечных фонда. Первый мастер-класс состоялся 1 июня с Ольгой Рябенко, а следующие пять – с профессиональным шеф-поваром Дмитрием Радченко при поддержке профессионального психолога. Дети окунулись в кулинарное путешествие по миру, готовя современные блюда формата street-food: итальянские гриссини, фокаччу и пирожное с маскарпоне и фруктами, лимонад; азиатскую лапшу с индейкой и овощами, ассорти-шашлыки и печенье с предсказаниями; американский бургер с курицей, салат коул слоу и мохито, японские суши и суп рамен с курицей и многие другие блюда.

Формат мастер-классов предусматривает внимательное отношение к личности каждого ребенка. Валерия, профессиональный психолог, которая поддерживает детей в процессе приготовления и общения, считает, что участие в проекте имеет терапевтический эффект:

"Самое важное для подростков в группе – атмосфера доверия, поддержки и принятия, – отмечает Валерия и добавляет: Поэтому на наших мастер-классах мы стараемся создать безопасное и комфортное пространство для детей. Сам процесс приготовления чего-то нового, не только добавляет опыта подросткам, но также является способом самораскрытия, самовыражения, развитием и путем к гармонизации собственной личности".

По мнению родителей, участие в кулинарных мастер-классах помогает детям: "Мой сын никогда не мечтал связать будущую профессию с приготовлением пищи, дома готовит обычно самые простые завтраки вроде яичницы. Мастер-классы дают ему понимание, что приготовление пищи – это отдельный вид искусства, целая культура, которая захватывает на каждом этапе. Он узнал тайны сочетания вкусов, получил опыт общения с новыми людьми и новые положительные эмоции, поработал на профессиональной кухне рядом с мастерами, которые вдохновляют своим собственным примером", – делится Татьяна, мама 17-летнего Егора, участника всех мастер-классов. Сам парень рассказывает, что мастер-классы вдохновляют его на эксперименты с повседневными блюдами.

Детали о проекте можно узнать на сайте oleina.ua