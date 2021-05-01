Кулеба заявил о мягкой реакции партнеров Украины на 'паспортизацию' на Донбассе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает ошибочной реакцию союзников Украины на раздачу Россией паспортов жителям оккупированной части Донбасса.

Чиновник уверен, что они недостаточно жестко с самого начала отреагировали на "паспортизацию". Об этом министр заявил в интервью "Радио Свобода".

"Я никого не обвиняю. Такова жизнь. То есть не отнеслись достаточно серьезно. Россия почувствовала, что можно, и развернула этот процесс. Как вы понимаете, у нас физически возможностей влиять на раздачу паспортов на оккупированных территориях Донбасса очень мало, но жесткое санкционное давление в ответ на такие действия России существенно притормозил бы", – сказал Кулеба.

По словам министра, поскольку такого давления не было, а "были только слова", то Россия поставила на Донбассе целый "конвейер по раздаче паспортов".

"А теперь мы слышим заявления Козака (представитель России в группе советников лидеров стран "нормандского формата", – Ред.), как во время последнего обострения, мы будем вынуждены защищать Донбасс, потому что там живут российские граждане. Это конкретный результат этой "паспортизации", – подчеркнул Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, количество жителей оккупированных регионов Донбасса, которым незаконно выдают российские паспорта, продолжает расти. За день оккупационные администрации РФ в ОРДЛО получают 1350-1400 заявок на получение документов.