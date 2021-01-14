Кулеба: для украинцев открыты 83 страны, несмотря на пандемию COVID-19

Мирослав Семенюк Общество 14:15, 14.01.2021 Обновлено: 15:08, 14.01.2021

Граждане Украины могут посещать 83 страны, в которых не действуют жесткие карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса (COVID-19).

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, который транслировался в Facebook, по состоянию на конец прошлого года таких стран было лишь "60 с копейками".

"МИД и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы несмотря на все трудности, вызванные пандемией коронавируса, украинцы могли путешествовать по миру", – сказал он.

Кулеба заверил, что такие путешествия будут проходить с соблюдением всех правил и со всеми гарантиями безопасности наших граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале января из-за карантина украинцы застряли в аэропорту Барахас (Мадрид, Испания). В частности, даже дети провели в "серой зоне" 5 дней.

11 января Министерство здравоохранения Украины расширило список стран "красной" и "зеленой" зон эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.

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