Кулеба: для українців відкрито 83 країни, незважаючи на пандемію COVID-19

Мирослав Семенюк Суспільство 14:15, 14.01.2021

Громадяни України можуть відвідувати 83 країни, в яких не діють жорсткі карантинні обмеження через пандемію коронавірусу (COVID-19).

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу, який транслювався в Facebook, станом на кінець минулого року таких країн було лише "60 з копійками".

"МЗС і надалі працюватиме над тим, щоб попри всі труднощі, викликані пандемією коронавірусу, українці могли подорожувати світом", – сказав він.

Кулеба запевнив, що такі подорожі відбуватимуться з дотриманням усіх правил та з усіма гарантіями безпеки наших громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку січня через карантин українці застрягли в аеропорту Барахас (Мадрид, Іспанія). Зокрема, навіть діти провели в "сірій зоні" 5 днів.

11 січня Міністерство охорони здоров’я України розширило список країн "червоної" та "зеленої" зон епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу.

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