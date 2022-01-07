Куда приходит Россия – там смерти, катастрофы, унижения и уничтожение страны.

2022 год начался именно так. Путинская/сталинская/ленинская (подставьте как угодно) Россия пришла в Казахстан. Это уже практически прямая оккупация, как в Беларуси в 2020 году.

"Зеленые человечки" перекрывают площади и улицы, чтобы люди не собирались.

Протестующих ставят на колени. Лишь по официальным данным – десятки убитых, по неофициальным – уже сотни.

Если казахи не справятся сейчас – их ждет ад похлеще лукашенковской Беларуси. Здесь просто будут убивать на улицах, площадях и тюрьмах.

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Кому еще не понятно что такое "русский мир"? И главное – что он несет?

Кто здесь, в Украине, до сих пор ратует за русский язык, московскую культуру и информационное пространство?

Неужели не понятно всем, что российского в Украине быть не может вообще? Или будет вот так. На Донбассе уже есть. И зеленовское "какая разница" – это тоже часть русского мира.