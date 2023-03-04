Куда обращаться, если родственник в российском плену: разъяснение

В Минобороны рассказали, что делать украинцам, родственники которых находятся в плену. Они должны обратиться за помощью в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Он расположен в Киеве по адресу Спасская улица, 37. Также были открыты региональные представительства в Виннице, Николаеве и Харькове. Об этом в своем Telegram-канале написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Кроме того, со штабом можно связаться по номеру 0 800 300 529 (звонки бесплатные).

Координационный штаб работает на базе Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В общей сложности он объединяет в себе более 10 государственных институций.

Маляр рассказала, что недавно состоялось совещание представителей всех ведомств, участвующих в работе штаба и региональных представительств.

"Уже есть алгоритмы постизоляционного сопровождения лиц, вернувшихся из плена. Отработали координацию действий всех силовых структур сил безопасности и обороны. Приняли ряд нормативных актов для урегулирования процедур, но это еще не все, будут еще изменения. Конечно, есть проблемы, есть вызовы, но есть Координационный штаб при ГУР МО, есть кому ими заниматься и решать", – написала она.

Есть еще ряд организаций, которые могут проконсультировать украинцев, родственники которых находятся в плену РФ.

– Полиция. Правоохранителям нужно сообщить об исчезновении человека. В ближайшем отделении полиции следует написать заявление об уголовном правонарушении. Об исчезновении человека полицейским также можно сообщить по телефону 102 или по номеру горячей линии 089 420 18 67.

– Национальное информационное бюро. Обратиться можно по номерам 1648 и +38 044 287 81 65. Также для связи работает сайт, Telegram-бот @nib_uncp_bot и мессенджер в Facebook. Еще один канал связи – это электронная почта: [email protected]

– Объединенный центр поиска и освобождения пленных. Круглосуточно можно позвонить по телефонам +38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01. Также обращение можно подать на электронную почту: [email protected]

– Генеральный штаб ВСУ. Там создали специальный отдел, занимающийся вопросами поиска и возвращения пропавших украинцев. Обратиться туда можно по номеру +38 097 842 33 15.

Как сообщал OBOZREVATEL, омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, почему так медленно продвигается возвращение из российского плена гражданских заложников. Этот процесс всячески тормозит страна-агрессор Россия.

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