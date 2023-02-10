Куда и кто имеет право обращаться для установления факта нахождения личности в плену РФ: разъяснение УЦИПЧ

Никто из нас не ожидает быть похищенным или попасть в плен, но идет война и такая возможность достаточно высока как у военных, так и у гражданских людей. Украинский центр защиты прав человека (UHRC) дал разъяснение, куда и кто имеет право обращаться за установлением факта пребывания лица в плену РФ.

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Разъяснение для людей (как военных, так и гражданских), попавших в плен России, относительно процедуры установления факта лишения личной свободы в соответствии с Законом Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей" от 26.01.2022.

Какой орган устанавливает факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины?

При Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции) создана Комиссия по установлению факта лишения лица личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины (далее – Комиссия).

Комиссия принимает решение:

– об установлении факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

– о признании членом семьи лица, в отношении которого установлен факт лишения личной свободы;

– о неподтверждении факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Решения Комиссии вносятся в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, что является основанием для получения лицом и членами его семьи соответствующих льгот и компенсаций.

Кто имеет право подавать документы для установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины?

Право на представление документов в Комиссию для установления факта лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, имеют:

1) граждане Украины, которые являются военнослужащими и лишены личной свободы, или их законные представители, члены семьи такого гражданина или законные представители члена семьи такого гражданина.

2) граждане Украины, которые являются гражданскими лицами, лишенными личной свободы в связи с осуществлением деятельности, направленной на выражение взглядов, ценностей, позиций по отстаиванию государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, или его законный представитель, член семь' е такого гражданина или законный представитель члена семьи.

3) граждане Украины, которые являются гражданскими лицами, лишенными личной свободы в связи с незаконными действиями государства-агрессора, его органов, подразделений, формирований, других образований с явной или скрытой целью побуждения Украины, другого государства, государственного органа, организации , в том числе международных, юридических или физических лиц к действиям или воздержанию от совершения действий как условия освобождения гражданина Украины, или его законный представитель, член семьи такого гражданина или законный представитель члена семьи.

4) иностранцы или лица без гражданства, которые на момент лишения личной свободы проходили в установленном законодательством Украины порядке военную службу в Вооруженных Силах и других военных формированиях, образованных в соответствии с законами, или члены семьи таких лиц.

Как работает Комиссия по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины?

Заседания Комиссии созываются по необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Комиссия может решать вопрос, если на заседании присутствуют не менее двух третей ее членов.

Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Комиссии. При равном распределении голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

В случае отсутствия достаточного количества голосов во время голосования за принятие решения об установлении факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины считается неустановленным.

В каких случаях не нужно устанавливать факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины?

Факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины считается установленным без рассмотрения Комиссией в отношении лиц:

1) признанных лишенными свободы вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, в соответствии с Порядком осуществления социальной и правовой защиты лиц, лишенных свободы вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, после их увольнения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 11 декабря 2019 г. г. № 1122;

2) каким, произведена выплата единовременного денежного пособия, согласно:

Порядка выплаты единовременной денежной помощи лицам, незаконно лишенным личной свободы в результате действий незаконных вооруженных формирований и/или органов власти Российской Федерации на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и временно оккупированной территории Украины, освобожденным 27 декабря 2017 г. и 24 января 2018 г., утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 31 января 2018 г. № 38;

Порядка выплаты единовременного денежного пособия лицам, незаконно задержанным в результате акта вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, состоявшегося 25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 5 декабря 2018 г. № 1066;

Порядка выплаты единовременной денежной помощи лицам, незаконно лишенным личной свободы в результате действий незаконных вооруженных формирований, оккупационной администрации и/или органов власти Российской Федерации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, временно оккупированной территории Украины и/или территории Российской Федерации, освобожденным 7 сентября 2019 г., утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 11 сентября 2019 г. № 845.

Возможна ли отмена решения об установлении факта лишения лица или члена его семьи личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и каковы последствия?

Так, решение об установлении факта лишения лица или члена его семьи личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины может быть отменено Комиссией в случае:

1) установление факта представления на рассмотрение Комиссии недостоверных сведений, информации, документов;

2) вступление после 20 февраля 2014 г. в отношении такого лица законной силы обвинительным приговором суда Украины, международного судебного учреждения, юрисдикция которого признана Украиной, за преступления против основ национальной безопасности Украины, общественной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, неприкосновенности государственных границ и другие уголовные правонарушения, совершенные в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Украины или связанные с вооруженной агрессией против Украины.

В случае отмены решения выплаченные лицу в качестве денежной помощи средства подлежат возврату в месячный срок после получения соответствующего требования от Минреинтеграции или, когда указанные средства не возвращаются добровольно, они взимаются Минреинтеграции в судебном порядке.

Разъяснение подготовлено Украинским центром защиты прав человека.

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