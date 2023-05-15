В результате взрыва в парикмахерской в центре Луганска тяжелые ранения получил так называемый "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет.

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Пропагандисты будут сейчас как обычно валить все на Украину. А я просто напомню, что именно Корнет руководил "переворотом в ЛНР" в 2017 году, когда скинули Плотницкого.

Тогда Корнет сам метил в кресло "главы ЛНР", но вместо него назначили Пасечника. С Пасечником у Корнета также был давний конфликт. Корнет плел против него интриги и пытался подсидеть.

К слову, не все жалеют Корнета.

Российский оккупант Егор Гузенко прямо пишет, что его могли подорвать свои и вспоминает, что люди Игоря Корнета в 2016 году убили его сослуживца.

Это правда. Речь идет об Артеме Булгакове. Я писал об этой истории. Тогда на Корнета даже дело в России завели, но ситуация ничем не кончилась.

Ну а теперь кончилась.