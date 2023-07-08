Кто из украинцев имеет право проходить службу по месту жительства и могут ли мобилизовать студентов: разъяснение

С начала полномасштабной российской войны в Украине в нашей стране проходит мобилизация. Она продолжится и в дальнейшем и часть украинцев сможет выбирать место службы по своему месту жительства.

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Об этом свидетельствует Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно документу, речь, в первую очередь, речь идет о добровольцах, которые изъявили желание проходить службу в рядах ВСУ.

Таким людям необходимо написать соответствующий рапорт. Саму возможность по выбору места службы получат определенные категории граждан. А именно:

– граждане, которые занимаются воспитанием несовершеннолетнего ребенка самостоятельно

– граждане, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей

– те, кто воспитывает несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью

– украинцы, воспитывающие ребенка, который имеет одну из перечисленных болезней, предусмотренных в Законе

– граждане, которые постоянно ухаживают за больными детьми, своими родителями или родителями жены/мужа, или женой

– граждане, на содержании которых есть их совершеннолетний ребенок с подтвержденной I или II группой инвалидности

– усыновители, приемные родители, опекуны или родители-воспитатели, содержащие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

– лица, у которых супруга/супруг или родители (свои или супруги) имеют І или II группу инвалидности

– опекуны лиц с инвалидностью, у которых есть статус недееспособности, в установленном порядке подтвержденный судебной инстанцией.

Важно, чтобы болезнь была официально подтверждена соответствующими документами, если речь идет об уходе за больным ребенком, супругой или родителями.

Если речь идет о совместном проживании с лицом, за которым нужен уход, то необходимо специальное оформление.

Согласно этому же закону, украинские студенты, даже если они достигли необходимого возраста, являются военнообязанными и у них нет проблем со здоровьем – не могут быть мобилизованы. Таким гражданам дается отсрочка, которая действует на весь период обучения.

А вот студенты, которые получили степень бакалавра в 2023 году и еще не поступили на магистратуру, могут быть призваны.

Дело в том, что в период после выпуска и до нового зачисления на обучение, они студентами не являются. Таким образом, на них условие отсрочки от общей мобилизации не распространяется. В этот список входят:

– ученики после окончания колледжа и до поступления в университет

– студенты после окончания бакалавриата и до поступления на магистратуру

– студенты после окончания университета и до поступления на аспирантуру и докторантуру.

Отметим, общая мобилизация в Украине продлится до 18 августа 2023 года. Но в случае необходимости она может быть снова продлена еще на 90 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине повестку законно можно вручать только лично под подпись военнообязанного. О том, кого могут мобилизовать в июле, читайте по ссылке.

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