Кто из мужчин может выехать за границу во время военного положения: названы все категории

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине у отдельных категорий мужчин есть право выехать из страны. Этот вопрос регулируется постановлением Кабинета министров № 57.

OBOZREVATEL решил напомнить, кого касаются эти нормы. Согласно украинскому законодательству, право пересечь границу на выезд есть у мужчин:

– в возрасте до 18 и от 60 лет;

– в возрасте от 18 и до 60 лет, постоянно проживающих за границей и имеющих соответствующую отметку об этом в паспорте;

– от 18 и до 60, которым разрешен выезд за границу через профессию;

– исключенных из военного учета по состоянию здоровья;

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– которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья (например, на лечение);

– которым разрешен выезд по семейным обстоятельствам;

– которым разрешен выезд для помощи Силам обороны в противостоянии России (например, речь идет о водителях-волонтерах или представителям культурной сферы для организации благотворительных мероприятий)

– военных, которым выдано соответствующее разрешение;

– мужчин-госслужащих.

Детальное объяснение вышеуказанных категорий можно найти по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– В июле Верховная Рада большинством голосов поддержала законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября 2023-го.

– Осенью этого года мобилизация коснется украинцев как с опытом военной службы, так и без него. Кого мобилизуют в первую очередь и что грозит за игнорирование повестки, читайте в материале по ссылке.

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